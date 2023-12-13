Общество 13.12.2023 в 16:13

В Улан-Удэ появилась бронзовая карта центра города

Новый арт-объект призван привлечь внимание туристов
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ появилась бронзовая карта центра города
В Улан-Удэ установили объемную карту центральной исторической части города. Арт-объект размером 2 на 2 метра появился на территории Гостиных рядов. На объемной бронзовой карте, которая размещена на постаменте, изображены узнаваемые культурные объекты туристического центра города, сообщили в Комитете городского хозяйства.

Это памятник Ленину на площади Советов, театр оперы и балета, Одигитриевский собор, Бурятский драматический театр и другие знаковые объекты столицы республики, которые могут привлечь внимание гостей Улан-Удэ.

- Этот арт-объект должен показать гостям нашего города основные исторические архитектурные достопримечательности Улан-Удэ. Он не является копией топографической карты города, хотя и отображает все основные объекты. Надеемся, что эта карта станет одной из интересных достопримечательностей Улан-Удэ, - сказала заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ Марина Говорова.


Новый арт-объект уже оценили известные представители туристического сообщества города.

- Барельефы с картами есть во многих городах и служат прекрасными местами для фотографирования туристов, что на сегодня, учитывая современные тренды, очень важно. В тоже время, это объект, создающий эмоциональные рассказы о жизни горожан в прошлом и настоящем, популярный нынче сторителлинг. На арт-объекте наглядно виден исторический центр города. Исторический центр нашего города примечателен тем, что в нём наглядно соединяются разные эпохи, например, деревянные дома с наличниками, каменные дома, соответственно присутствуют и разные архитектурные стили. Этот арт-объект, я уверена, сыграет только положительно на эмоциональном восприятии нашего Улан-Удэ гостями города, - сказала Рада Жалсараева, эксперт в сфере туризма Бурятии, лауреат премии правительства РФ в области туризма.


Арт-объект установлен по проекту «Туристический код центральной части Улан-Удэ», который реализуется в рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» при поддержке Минтуризма РБ. Цель создания туристского кода центра города – это формирование привлекательного городского пространства с максимальным сохранением исторической среды, понятной навигацией.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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