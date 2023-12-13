Общество 13.12.2023 в 16:13

В Бурятии у наркодельца изъято более 8 кг наркотиков каннабисной группы

Он занялся изготовлением зелья, едва выйдя на свободу за «примерное поведение»

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В Бурятии у наркодельца изъято более 8 кг наркотиков каннабисной группы
В Бурятии в отдел полиции по Селенгинскому району поступило заявление с просьбой принять меры в отношении 27-летнего жителя Гусиноозерска, который в своей квартире хранит и изготовляет наркотические средства.

При проверке сведений сотрудниками наркоконтроля информация подтвердилась. В жилище мужчины обнаружены спрятанные в шкафах мешок с марихуаной и канистра с коноплей, замоченной в растворителе для дальнейшего изготовления запрещенного к употреблению вещества. Общий вес наркотика превысил 8 кг. Также полицейские изъяли 43 гр гашиша, сообщили в республиканском МВД.

В содеянном подозреваемый признался. Ранее он был неоднократно судим за аналогичные преступления и даже отбывал наказание в местах лишения свободы, откуда освободился летом текущего года. Отметим, тогда за примерное поведение реальный срок заключения был заменен фигуранту ограничением свободы.

Предварительным исследованием у него установлен факт потребления наркотического средства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: МВД по Бурятии

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