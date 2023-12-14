Прокуратура предложила горсовету Улан-Удэ не повышать налоги

Помимо этого, в 2023 году значительно выросла и кадастровая стоимость объектов. В среднем в четыре раза, а в некоторых случаях - в десять раз. В распоряжении «Номер один» оказался список более сотни объектов недвижимости, в основном магазинов, складов, торговых центров, с кадастровой стоимостью, превышающей 150 млн рублей. В результате каждый предприниматель только по налогу на имущество будет вынужден дополнительно заплатить порядка 1,5 млн рублей, что в условиях снижения спроса сильно ударит по бизнесу.

Как мы уже сообщали, депутаты горсовета Улан-Удэ резко повысили ставки по налогу на имущество физических лиц и предпринимателей. Особенно заметно депутаты ухудшили условия для малого и среднего бизнеса столицы.Так, например, предприниматели оплачивали в бюджет имущественный налог за 2022 год по ставке 0,5%. Однако в 2023 году она увеличилась на 25% - до 0,75% от кадастровой стоимости. В 2024 году, согласно решению депутатов, ставка вообще вырастет в два раза – до 1%, а далее предполагается ежегодный рост на 0,25% - до 2% к 2028 году.Как результат многие предприниматели предпочтут переложить издержки на арендаторов, которые и сами нередко едва сводят концы с концами. Те, в свою очередь, будут вынуждены увеличить цены, а при этом львиная доля арендаторов завязана на продовольственный рынок. А растущая инфляция это то, что максимально раздражает федеральный центр, тем более накануне выборов.- Прокуратура вынуждена сегодня заниматься несвойственными ей функциями, например, они теперь проверяют даже величину наценки на куриные яйца, - говорит экономист Анатолий Думнов. - Система настолько разбалансирована, что понадобилось ручное управление в области цен и налогов.Не случайно на публикации в СМИ по ситуации с увеличением имущественных налогов обратила внимание прокуратура республики. В письме на имя председателя горсовета отмечено, что городские власти имеют полномочия повышать налоги для малого бизнеса и решение депутатов лежит в рамках закона.«Вместе с тем, с учетом внешнеполитической ситуации, санкционного давления на экономику, поручений президента о различных формах поддержки предпринимателей, соблюдение прав предпринимательского сообщества и развитие бизнеса в стране являются первоочередной задачей органов государственной власти», - отмечается в письме надзорного ведомства.Прокуратура с учетом изложенных фактов предложила Улан-Удэнскому горсовету «рассмотреть вопрос о внесении изменений в указанное решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов в части снижения налоговой ставки в отношении коммерческой недвижимости».Как сообщили в пресс-службе Улан-Удэнского городского Совета депутатов, обращение прокуратуры доведено до депутатского корпуса и «вопрос будет обязательно рассмотрен». Однако о конкретных сроках рассмотрения в ведомстве сообщить затруднились, поскольку «этот очень серьезный вопрос нуждается в тщательном изучении».Будем надеяться, что депутаты пересмотрят свое решение о повышении налогового бремени до нового года. Да и Народный Хурал РБ не должен оставаться в стороне от резкой переоценки кадастровой стоимости недвижимости в этом году.Фото: «Номер один»