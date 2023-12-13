Общество 13.12.2023 в 16:51
Зампред правительства Бурятии усомнился в качестве Тугнуйского угля
Ранее на некачественное топливо жаловались руководители районов республики
Текст: Андрей Константинов
Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников усомнился в качестве угля с Тугнуйского угольного разреза. Как сообщили в министерстве строительства и модернизации ЖКХ, сегодня утром чиновник выехал на разрез, чтобы лично проверить отгрузку и обговорить спорные вопросы с руководством предприятия. В последнее время есть прецеденты поставки в муниципальные образования Бурятии некачественного угля. Руководство районов жалуется на низкую температуру горения и обводненность получаемого топлива. При этом уголь с Тугнуйского разреза считается одним из лучших.
«Ситуация не очень приятная, кто виноват, продавец или покупатель? Выяснить причины некачественной поставки угля нам сейчас вряд ли удастся. По словам руководства Тугнуйского разреза, они тщательно следят за тем, что отгружают. Сбои могут происходить, как один из вариантов, в ходе логистики от разреза до котельных. Раньше муниципалы заключали договор, водитель приезжал, ему загружали уголь, и он вез его до места назначения. На этих этапах особого контроля не было. То есть, например, тот же водитель с погруженным углем мог заехать куда-либо, перегрузить его и из тонны качественного сделать три тонны некачественного топлива. Еще раз повторюсь, это как один из вариантов. Мы никого не хотим обвинять, но факт есть. Поэтому единственное, что мы можем сделать, пока, это ввести двойной контроль за погрузкой», - прокомментировал ситуацию Евгений Луковников.
Зампред дал поручение муниципальным образованиям республики сопровождать поставку топлива до котельных. Другими словами, вместе с водителем будет ездить специалист, разбирающийся в качестве угля. Этот экспедитор должен будет сопровождать колонну машин и отвечать за погрузку и доставку топлива до котельных. Таким образом, можно будет обеспечить контроль за качеством. Однако этот вопрос касается автомобильной перевозки. Намного сложнее с железной дорогой. Так, например, Прибайкальский район Бурятии получил некачественный уголь, который перевозился именно железнодорожным транспортом.
«Вопрос контроля за качеством угля железнодорожным транспортом будет обсуждаться при правительственной комиссии в ближайшее время», - сообщили в министерстве.
Фото: Минстрой Бурятии
«Ситуация не очень приятная, кто виноват, продавец или покупатель? Выяснить причины некачественной поставки угля нам сейчас вряд ли удастся. По словам руководства Тугнуйского разреза, они тщательно следят за тем, что отгружают. Сбои могут происходить, как один из вариантов, в ходе логистики от разреза до котельных. Раньше муниципалы заключали договор, водитель приезжал, ему загружали уголь, и он вез его до места назначения. На этих этапах особого контроля не было. То есть, например, тот же водитель с погруженным углем мог заехать куда-либо, перегрузить его и из тонны качественного сделать три тонны некачественного топлива. Еще раз повторюсь, это как один из вариантов. Мы никого не хотим обвинять, но факт есть. Поэтому единственное, что мы можем сделать, пока, это ввести двойной контроль за погрузкой», - прокомментировал ситуацию Евгений Луковников.
Зампред дал поручение муниципальным образованиям республики сопровождать поставку топлива до котельных. Другими словами, вместе с водителем будет ездить специалист, разбирающийся в качестве угля. Этот экспедитор должен будет сопровождать колонну машин и отвечать за погрузку и доставку топлива до котельных. Таким образом, можно будет обеспечить контроль за качеством. Однако этот вопрос касается автомобильной перевозки. Намного сложнее с железной дорогой. Так, например, Прибайкальский район Бурятии получил некачественный уголь, который перевозился именно железнодорожным транспортом.
«Вопрос контроля за качеством угля железнодорожным транспортом будет обсуждаться при правительственной комиссии в ближайшее время», - сообщили в министерстве.
Фото: Минстрой Бурятии
Тегиуголь