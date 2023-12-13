Общество 13.12.2023 в 17:05

В Улан-Удэ на Левом берегу проложено почти 18 км новых сетей водоснабжения

В настоящее время строители приступили к работам в месте врезки в существующий водовод на улице Баргузинская
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В Улан-Удэ на Левом берегу проложено почти 18 км новых сетей водоснабжения
В Улан-Удэ на Левом берегу проложено 17,8 км новых сетей водоснабжения. Строительство трубопровода позволит обеспечить качественной питьевой водой около  52 тыс жителей Левобережной части города, сообщили в Комитете по строительству администрации Улан-Удэ.

На Левом берегу продолжается строительство магистральной сети водоснабжения стоимостью около 414 млн рублей в рамках федерального проекта «Чистая вода». Всего проложено более 17,8 км труб из запланированных 18,4 км. На сегодня строительная готовность составляет 86%.

В настоящее время приступили к работам в месте врезки в существующий водовод на ул. Баргузинская. Продолжаются работы на участке контррезервуаров - в 2024 году запланированы испытания на герметичность.

В конце января строители приступят к завершению прокладки участков трубопровода в СНТ п. Исток - бурение закрытым способом по прокладке трубопровода и открытым способом по обвязке колодцев. Далее установят задвижки в камерах переключения и утеплят павильоны на водозаборе.

После завершения всех работ жители смогут обратиться в МУП «Водоканал» для получения технических условий, включающих в себя мероприятия по технологическому присоединению, в том числе по строительству внутриквартальных сетей водоснабжения.

В этом году в Улан-Удэ сети водоснабжения по федеральному проекту «Чистая вода» прокладывают в мкрн Верхняя Березовка, Шишковка. В ноябре 2023 года прошло открытие сетей центрального водоснабжения в юго-западной части города. Здесь к магистральному водопроводу смогут подключиться жители частного сектора в 103, 107, 112, 117 микрорайонах, строящиеся многоэтажки в 103 и 128 микрорайонах, а также объекты и в других микрорайонах юго-западной части города. В общей сложности сети рассчитаны на снабжение водой около 83 тыс человек.

Фото: ulan-ude-info.ru

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проекты чистая вода Левый берег Улан-Удэ

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