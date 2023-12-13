Общество 13.12.2023 в 17:45

В Бурятии в нынешнем году обновлены 85 скверов

Всего за семь лет в республике благоустроены 639 скверов, парков и площадок
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии в нынешнем году обновлены 85 скверов
В Бурятии в нынешнем  году обновлены 85 скверов, парков и других общественных мест. Финансирование благоустройства составило 153 млн рублей (из федерального бюджета - 147,4 млн рублей), сообщили в пресс-службе правительства республики.

В поселке Аэропорт Улан-Удэ благоустроен сквер Яблоневый: высажены яблони и газон, появилась площадка для выгула собак. Установлены спортивные тренажеры, детские игровые и спортивные площадки, клумбы, скамейки, уложены тротуарные дорожки с разными видами покрытия, установлено торшерное освещение. Центром сквера открытая сцена с площадкой перед ней и скамейками террасного размещения.

Также в столице Бурятии завершилось благоустройство сквера «Три медведя» и Сиреневого бульвара.

«Наш поселок хорошеет на глазах, в последние годы преображается. Скверы Сиреневый, Радуга стали местом, где жители гуляют с детьми, отдыхают.
К примеру, Сиреневый обрел современный облик, тут появились фонтан и  необычная арка. Для его преображения мы голосовали всем миром и выбрали это место. Конечно, по сравнению с тем, что было – небо и земля. Унылый вид сменился на современный. Надеюсь, в нашем градообразующем поселке все будет меняться к лучшему. Сквер «Сиреневый» тому яркий пример», - говорит житель микрорайона ПВЗ Игорь Плотников.

В Кабанском и Заиграевском районах обновление охватило 12 зон отдыха. В Заиграево завершилось обновление детской игровой площадки в центральном сквере. Появились новые тротуарные дорожки, высадили деревья, установили скамейки и игровая зона для детей: корабль, окруженный, словно морем, синим резиновым покрытием.

В Иволгинском районе благоустроено шесть объектов. В селах Иволгинск, Сотниково, Нурселение, Каленово и Оронгой построили спортивно-игровые площадки для детей. Для детей сел Телемба и Сосново-Озерское Еравнинского района также построили детские площадки. В городе Кяхта благоустроили сквер возле памятника Герою России Дмитрию Фаршинёву: оградили, установили лестницу, новую детскую площадку, лавочки, урны, проложили тротуарную плитку, облагородили зону рядом с памятником.

Один из самых крупных объектов - Центральный парк Гусиноозерска. Во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской победил дизайн-проект его реконструкции под названием «Пространство 5 стихий».

В селе Таловка Прибайкальского района Бурятии построили танцевальную площадку со сценой и навесом. Уложена тротуарная плитка, установлены скамейки, урны.

Масштабное благоустройство идет в Закаменске. Новый сквер Юбилейный и благоустроенная пешеходная зона между улицами Ленина и Крупской здесь появятся в 2024 году. В прошлом году проект победил во всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды. Здесь разместят зоны отдыха, детские игровые зоны, установят арт-объекты, проведут озеленение. На месте будущего сквера «Юбилейный» раньше был пустырь, а появится зона отдыха и игровая. Будет оборудована стоянка, уложена плитка и установлено

По национальному проекту «Жилье и городская среда», инициированному президентом России Владимиром Путиным, в Бурятии с 2017 года благоустроено 639 общественных территорий.

Фото: ulan-ude-info.ru
Теги
города среда парки скверы

Все новости

В Бурятии в нынешнем году обновлены 85 скверов
13.12.2023 в 17:45
В Улан-Удэ чоповцы задержали серийного вора
13.12.2023 в 17:35
В Улан-Удэ на Левом берегу проложено почти 18 км новых сетей водоснабжения
13.12.2023 в 17:05
Зампред правительства Бурятии усомнился в качестве Тугнуйского угля
13.12.2023 в 16:51
В Улан-Удэ на время морозов усилена работа подразделений мэрии
13.12.2023 в 16:41
В Бурятии у наркодельца изъято более 8 кг наркотиков каннабисной группы
13.12.2023 в 16:13
В Улан-Удэ появилась бронзовая карта центра города
13.12.2023 в 16:13
Бурятия представила уникальную разработку: аналог живой кожи для лечения ожогов
13.12.2023 в 15:49
В Бурятию пришла техника, которая поможет сохранить численность манула в республике
13.12.2023 в 15:39
Все о «семейной» ипотеке
13.12.2023 в 15:34
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ на Левом берегу проложено почти 18 км новых сетей водоснабжения
В настоящее время строители приступили к работам в месте врезки в существующий водовод на улице Баргузинская
13.12.2023 в 17:05
Зампред правительства Бурятии усомнился в качестве Тугнуйского угля
Ранее на некачественное топливо жаловались руководители районов республики
13.12.2023 в 16:51
В Улан-Удэ на время морозов усилена работа подразделений мэрии
Увеличивается состав дежурных смен для контроля за обстановкой на социально значимых объектах, автодорогах, объектах жизнеобеспечения населения
13.12.2023 в 16:41
В Бурятии у наркодельца изъято более 8 кг наркотиков каннабисной группы
Он занялся изготовлением зелья, едва выйдя на свободу за «примерное поведение»

13.12.2023 в 16:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru