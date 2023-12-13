В Бурятии в нынешнем году обновлены 85 скверов, парков и других общественных мест. Финансирование благоустройства составило 153 млн рублей (из федерального бюджета - 147,4 млн рублей), сообщили в пресс-службе правительства республики.В поселке Аэропорт Улан-Удэ благоустроен сквер Яблоневый: высажены яблони и газон, появилась площадка для выгула собак. Установлены спортивные тренажеры, детские игровые и спортивные площадки, клумбы, скамейки, уложены тротуарные дорожки с разными видами покрытия, установлено торшерное освещение. Центром сквера открытая сцена с площадкой перед ней и скамейками террасного размещения.Также в столице Бурятии завершилось благоустройство сквера «Три медведя» и Сиреневого бульвара.«Наш поселок хорошеет на глазах, в последние годы преображается. Скверы Сиреневый, Радуга стали местом, где жители гуляют с детьми, отдыхают.К примеру, Сиреневый обрел современный облик, тут появились фонтан и необычная арка. Для его преображения мы голосовали всем миром и выбрали это место. Конечно, по сравнению с тем, что было – небо и земля. Унылый вид сменился на современный. Надеюсь, в нашем градообразующем поселке все будет меняться к лучшему. Сквер «Сиреневый» тому яркий пример», - говорит житель микрорайона ПВЗ Игорь Плотников.В Кабанском и Заиграевском районах обновление охватило 12 зон отдыха. В Заиграево завершилось обновление детской игровой площадки в центральном сквере. Появились новые тротуарные дорожки, высадили деревья, установили скамейки и игровая зона для детей: корабль, окруженный, словно морем, синим резиновым покрытием.В Иволгинском районе благоустроено шесть объектов. В селах Иволгинск, Сотниково, Нурселение, Каленово и Оронгой построили спортивно-игровые площадки для детей. Для детей сел Телемба и Сосново-Озерское Еравнинского района также построили детские площадки. В городе Кяхта благоустроили сквер возле памятника Герою России Дмитрию Фаршинёву: оградили, установили лестницу, новую детскую площадку, лавочки, урны, проложили тротуарную плитку, облагородили зону рядом с памятником.Один из самых крупных объектов - Центральный парк Гусиноозерска. Во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской победил дизайн-проект его реконструкции под названием «Пространство 5 стихий».В селе Таловка Прибайкальского района Бурятии построили танцевальную площадку со сценой и навесом. Уложена тротуарная плитка, установлены скамейки, урны.Масштабное благоустройство идет в Закаменске. Новый сквер Юбилейный и благоустроенная пешеходная зона между улицами Ленина и Крупской здесь появятся в 2024 году. В прошлом году проект победил во всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды. Здесь разместят зоны отдыха, детские игровые зоны, установят арт-объекты, проведут озеленение. На месте будущего сквера «Юбилейный» раньше был пустырь, а появится зона отдыха и игровая. Будет оборудована стоянка, уложена плитка и установленоПо национальному проекту «Жилье и городская среда», инициированному президентом России Владимиром Путиным, в Бурятии с 2017 года благоустроено 639 общественных территорий.Фото: ulan-ude-info.ru