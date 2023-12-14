Общество 14.12.2023 в 09:26

В Бурятии сельчане вынуждены каждый день рисковать жизнью

Они вынуждены ходить по проезжей части, а не по тротуару
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии сельчане вынуждены каждый день рисковать жизнью

Жители Хойтобэе Иволгинского района пожаловались на бездействие местных властей. В улусе на узких улицах есть сразу три опасных слепых поворота - у школы, на ул.Звездная и у конечной остановки автобуса №77.

Вместо тротуаров на них бетонные конструкции, преграждающие путь пешеходам, снежные кучи, ямы на проезжей части. В итоге, люди вынуждены идти по проезжей части. А машины вынуждены всякий раз уворачиваться, чтобы не сбить человека и не въехать друг в друга.

По этой дороге и дети идут в школу. Зимой очень скользко, и риски повышаются.

Люди просят обустроить дорогу тротуарами, знаками и разметкой. Это вопрос жизни и смерти.

Администрация кормит жителей "завтраками", обещая решить вопрос. Но ни сроков решения, ни плана никто не даёт.

- Мы обратились в администрацию района и просим ускорить процесс обеспечения на этой дороге безопасности, - сообщают в ОНФ.

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