В Бурятии сельчане вынуждены каждый день рисковать жизнью

Жители Хойтобэе Иволгинского района пожаловались на бездействие местных властей. В улусе на узких улицах есть сразу три опасных слепых поворота - у школы, на ул.Звездная и у конечной остановки автобуса №77.



Вместо тротуаров на них бетонные конструкции, преграждающие путь пешеходам, снежные кучи, ямы на проезжей части. В итоге, люди вынуждены идти по проезжей части. А машины вынуждены всякий раз уворачиваться, чтобы не сбить человека и не въехать друг в друга.



По этой дороге и дети идут в школу. Зимой очень скользко, и риски повышаются.



Люди просят обустроить дорогу тротуарами, знаками и разметкой. Это вопрос жизни и смерти.



Администрация кормит жителей "завтраками", обещая решить вопрос. Но ни сроков решения, ни плана никто не даёт.



- Мы обратились в администрацию района и просим ускорить процесс обеспечения на этой дороге безопасности, - сообщают в ОНФ.