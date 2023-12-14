Общество 14.12.2023 в 09:44

Новогодняя российско-монгольская выставка-ярмарка откроется 20 декабря

Монгольские компании представят продукцию из кожи и кашемира, а  бурятские компании - продукты питания

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Новогодняя российско-монгольская выставка-ярмарка откроется 20 декабря
В Улан-Удэ с 20 по 24 декабря состоится крупная Новогодняя российско-монгольская выставка-ярмарка, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

На выставке будут представлены около 100 предприятий: монгольские компании с продукцией из кожи и кашемира, а также бурятские производители продуктов питания

Выставка будет открыта пять дней. Часы работы с 10:00 до 18:00 в Физкультурно-спортивном комплексе, ул. Рылеева, 2.

Организаторы выставки: правительство Бурятии, выставочная компания «Байкал Экспо». Возрастной ценз: 0+

Фото: egov-buryatia.ru
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