Новогодняя российско-монгольская выставка-ярмарка откроется 20 декабря

В Улан-Удэ с 20 по 24 декабря состоится крупная Новогодняя российско-монгольская выставка-ярмарка, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.На выставке будут представлены около 100 предприятий: монгольские компании с продукцией из кожи и кашемира, а также бурятские производители продуктов питанияВыставка будет открыта пять дней. Часы работы с 10:00 до 18:00 в Физкультурно-спортивном комплексе, ул. Рылеева, 2.Организаторы выставки: правительство Бурятии, выставочная компания «Байкал Экспо». Возрастной ценз: 0+Фото: egov-buryatia.ru