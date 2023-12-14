Житель Бурятии занялся разведением осетров

В начале декабря Валентин Прохоренков принял участие в республиканской мясной ярмарке, организованной Министерством сельского хозяйства Бурятии. Он подчеркнул, что сейчас важно найти своего потребителя и расширить спрос на продукцию.







В следующем году бизнесмен намерен воспользоваться субсидией Минсельхозпрода РБ. С её помощью можно компенсировать 90% затрат на приобретение рыбопосадочного материала, 50% на корма и 30% на оборудование.







Первое осетровое хозяйство в Бурятии открылось в Иволгинском районе. Как сообщили в Минсельхозе Бурятии, новым для республики делом занялся предприниматель Валентин Прохоренков.Бизнесмен рассказал, что идея открыть рыбное хозяйство возникла у него несколько лет назад. Он всегда мечтал о создании собственного дела и организация рыбного хозяйства для разведения осетра - одной из самых престижных рыб - стало увлекательной задачей.Валентин построил специальный ангар, где можно выращивать осетров в комфортных условиях, закупил оборудование и установил бассейны с устройством замкнутого водоснабжения. Мальков закупил весной в Кемерово, с тех пор они достигли веса в 2-2,5 килограмма и готовы для реализации. У предпринимателя уже есть договоренности с сетью магазинов «Титан», кроме того, он планирует выйти на рестораны Бурятии. Мощности его рыбного хозяйства составляют 5 тонн продукции в год, где каждый килограмм реализуется за 1300 рублей.«Открытие первого осетрового хозяйства в Бурятии – это большой шаг вперед для рыбного хозяйства региона. Валентин Прохоренков дал старт новому делу, показывая, что в Бурятии есть потенциал для развития рыбоводства. Надеемся, что успешное осуществление этого проекта станет примером и вдохновением для других предпринимателей в регионе» - рассказал министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев.Фото: Минсельхоз Бурятии