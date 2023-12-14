Общество 14.12.2023 в 10:05
ТГК-14 не спешит убирать кучи шлака рядом со школой и детсадом в Улан-Удэ
Размер вредных отходов уже достиг трех футбольных полей и трех этажей в высоту
Текст: Валентин Соколов
О проблеме золошлаковых отходов, из-за которых страдают жители микрорайона Исток, рассказал на сегодняшней сессии Хурала Бурятии депутат Олег Бадлуев. По его словам, ТГК-14 получила в аренду огромный участок, на котором складирует шлак. Сейчас размер этих отходов – 3 футбольных поля по площади и три этажа в высоту. Осложняет ситуацию то, что рядом находятся жилые дома, школа и детский сад.
- Люди не могут даже открыть окна, поэтому я прошу обратить внимание на этот вопрос, - сообщил Олег Бадлуев.
Депутат рассказал, что ранее ТГК-14 обещало вывезти отходы после окончания предыдущего отопительного сезона. Но воз и ныне там. Не помогло даже преставление прокуратуры.
Фото: «Номер один»
- Люди не могут даже открыть окна, поэтому я прошу обратить внимание на этот вопрос, - сообщил Олег Бадлуев.
Депутат рассказал, что ранее ТГК-14 обещало вывезти отходы после окончания предыдущего отопительного сезона. Но воз и ныне там. Не помогло даже преставление прокуратуры.
Фото: «Номер один»
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