Жители севера Бурятии не могут купить билеты на льготные рейсы из-за вахтовиков

О проблеме жителей северных районов Бурятии на сегодняшней сессии Хурала рассказал депутат Андрей Невьянцев. Он начал свою речь с благодарности правительству и республики за то, что их бюджета выделяются большие деньги, чтобы субсидировать авиабилеты из северных районов. Сегодня, к примеру, из Нижнеангарска до Улан-Удэ можно улететь за 5,5 тысяч рублей.Однако местным жителям все труднее купить билеты. Дело в том, что около 50% этих рейсов заполняется вахтовиками, которые выкупают льготные билеты. Большинство из них летит на строительство БАМ-2 и обратно. В итоге плечо покупки билета достигло 3 недель.Депутат Андрей Невьянцев предложил принять ограничение по продаже льготных билетов – только для тех, кто прописан в Бурятии.- Мы внимательно будет за этим следить. И обращаемся к правительству, чтобы этот вопрос довести до конца, - сказал парламентарий.Фото: «Номер один»