В Бурятии мошенники добрались до приставов

В связи с участившимися случаями обмана мошенниками служба судебных приставов Бурятии призвала граждан быть бдительными. Ведомство не направляет электронные письма и сообщения в мессенджерах с информацией о наличии задолженности с указанием ссылки, перейдя по которой необходимо перевести денежные средства, сообщили в республиканском управлении ФССП.Судебные приставы уведомляют должников о возбуждении исполнительного производства только через Единый портал гослуслуг или направляют постановления о возбуждении исполнительного производства заказной корреспонденцией Почтой России.Кроме этого, мошенники могут обзванивать граждан, угрожая арестом имущества и требуя немедленно погасить задолженность, переведя денежные средства на безопасный счет.УФССП по Республике Бурятия рекомендует гражданам не передавать о себе персональную информацию если сомневаетесь, что с вами общается сотрудник службы судебных приставов. В подозрительных ситуациях не поддаваться панике и, в первую очередь, проверить наличие задолженности на официальном сайте ведомства r03.fssp.gov.ru или получить справочную информацию в Центре информирования граждан по телефону 8 (3012) 28-94-01.Осуществлять оплату задолженности необходимо с помощью оформления квитанции для оплаты через сервис «Банк данных исполнительных производств» на сайте r03.fssp.gov.ru или через Единый портал госуслуг в своем личном кабинете.Фото: УФССП по Бурятии