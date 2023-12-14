Общество 14.12.2023 в 10:08

В Бурятии мошенники добрались до приставов

Служба судебных приставов предупреждает жителей республики о рассылке  сообщений злоумышленниками
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Текст: Номер один
В Бурятии мошенники добрались до приставов
В связи с участившимися случаями обмана мошенниками служба судебных приставов Бурятии призвала граждан быть бдительными. Ведомство не направляет электронные письма и сообщения в мессенджерах с информацией о наличии задолженности с указанием ссылки, перейдя по которой необходимо перевести денежные средства, сообщили в республиканском управлении ФССП.

Судебные приставы уведомляют должников о возбуждении исполнительного производства только через Единый портал гослуслуг или направляют постановления о возбуждении исполнительного производства заказной корреспонденцией Почтой России.

Кроме этого, мошенники могут обзванивать граждан, угрожая арестом имущества и требуя немедленно погасить задолженность, переведя денежные средства на безопасный счет.

УФССП по Республике Бурятия рекомендует гражданам не передавать о себе персональную информацию если сомневаетесь, что с вами общается сотрудник службы судебных приставов. В подозрительных ситуациях не поддаваться панике и, в первую очередь, проверить наличие задолженности на официальном сайте ведомства r03.fssp.gov.ru  или получить справочную информацию в Центре информирования граждан по телефону 8 (3012) 28-94-01.

Осуществлять оплату задолженности необходимо с помощью оформления квитанции для оплаты через сервис «Банк данных исполнительных производств» на сайте r03.fssp.gov.ru или через Единый портал госуслуг в своем личном кабинете.

Фото: УФССП по Бурятии


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