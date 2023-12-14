Общество 14.12.2023 в 10:15
В районах Бурятии дрова стали «золотыми»
В Хурале рассказали об отопительной проблеме жителей побережья Байкала
Текст: Станислав Сергеев
Из-за ужесточения лесного и природоохранного законодательства в последние годы в Бурятии все острее встает проблема обеспечения населения дровами. О том, насколько остро стоит этот вопрос в населенных пунктах, находящихся в Центральной экологической зоне Байкала, на сегодняшней сессии рассказала депутат Хурала Альбина Ильина.
По ее словам, недавно решением суда вся территория от поселка Выдрино до города Бабушкин была признана особо охраняемой зоной. Поэтому заготавливать дрова там нельзя. А покупать дрова, заготовленные в другом месте слишком дорого: за один кубометр просят 4-5 тысяч рублей, а на зиму нужно 15-20 кубов.
Также депутат напомнила, что недавно глава республики принял решение субсидировать покупку дров для некоторых групп населения. Но, по ее мнению, этого недостаточно, и нужно работать над этой проблемой на законодательном уровне.
Фото: «Номер один»
По ее словам, недавно решением суда вся территория от поселка Выдрино до города Бабушкин была признана особо охраняемой зоной. Поэтому заготавливать дрова там нельзя. А покупать дрова, заготовленные в другом месте слишком дорого: за один кубометр просят 4-5 тысяч рублей, а на зиму нужно 15-20 кубов.
Также депутат напомнила, что недавно глава республики принял решение субсидировать покупку дров для некоторых групп населения. Но, по ее мнению, этого недостаточно, и нужно работать над этой проблемой на законодательном уровне.
Фото: «Номер один»