Общество 14.12.2023 в 10:41
Росгвардия разоружает жителей Бурятии
С начала года за нарушения изъято из оборота более 1400 единиц гражданского оружия и свыше 8500 патронов
Текст: Номер один
В Бурятии во второй половине ноября росгвардейцы провели свыше 300 проверок владельцев гражданского оружия, выявлено 14 фактов грубых нарушений законодательства. Нарушители привлечены к административной ответственности, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.
Изъято 126 единиц оружия с аннулированием разрешительных документов на его хранение и ношение.
Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы совмещают проверки с проведением профилактических бесед, в ходе которых росгвардейцы напоминают правила безопасного обращения с боеприпасами и необходимость своевременного продления разрешения и перерегистрации оружия.
Всего с начала года в республике сотрудники Росгвардии провели около 6 тыс проверок обеспечения сохранности оружия, по результатам которых выявлено свыше тысячи административных правонарушений, изъято из оборота более 1400 единиц гражданского оружия и свыше 8500 патронов.
Фото: Росгвардия
Изъято 126 единиц оружия с аннулированием разрешительных документов на его хранение и ношение.
Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы совмещают проверки с проведением профилактических бесед, в ходе которых росгвардейцы напоминают правила безопасного обращения с боеприпасами и необходимость своевременного продления разрешения и перерегистрации оружия.
Всего с начала года в республике сотрудники Росгвардии провели около 6 тыс проверок обеспечения сохранности оружия, по результатам которых выявлено свыше тысячи административных правонарушений, изъято из оборота более 1400 единиц гражданского оружия и свыше 8500 патронов.
Фото: Росгвардия
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