Росгвардия разоружает жителей Бурятии

В Бурятии во второй половине ноября росгвардейцы провели свыше 300 проверок владельцев гражданского оружия, выявлено 14 фактов грубых нарушений законодательства. Нарушители привлечены к административной ответственности, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.Изъято 126 единиц оружия с аннулированием разрешительных документов на его хранение и ношение.Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы совмещают проверки с проведением профилактических бесед, в ходе которых росгвардейцы напоминают правила безопасного обращения с боеприпасами и необходимость своевременного продления разрешения и перерегистрации оружия.Всего с начала года в республике сотрудники Росгвардии провели около 6 тыс проверок обеспечения сохранности оружия, по результатам которых выявлено свыше тысячи административных правонарушений, изъято из оборота более 1400 единиц гражданского оружия и свыше 8500 патронов.Фото: Росгвардия