Депутаты Хурала поспорили о нашумевшем строительстве колонии в Улан-Удэ

На сегодняшней сессии Хурала Бурятии депутаты обсудили строительство новой колонии в Улан-Удэ. По словам парламентария Баира Цыренова, проблема в том, что власти города не обсудили заранее с жителями возведение колонии. Сначала перед фактом поставили жителей поселка Стеклозавод, а когда они выступили против, так же перед фактом поставили жителей Энергетика. Депутат пояснил, что на публичных слушаниях по строительству колонии сама постановка вопроса была неверной.- Вопрос стоял: строить или на Слеклозаводе, или в поселке Энергетик. Вы сами понимаете, этот выбор не самый объективный, ведь есть и третий вариант, что вообще в черте города не строить, и этого варианта придерживается большинство жителей Улан-Удэ, - говорил он.Депутат Денис Гармаев, напротив, предложил вернуться к обсуждению строительства колонии на Стеклозаводе, поскольку никакого вреда, по его мнению, объект жителям не принесет, но при этом потянет за собой большие инфраструктурные изменения.- Если сейчас посмотреть, у нас колония находится в центре города, и жилые дома находятся впритык. Я был в этой женской колонии и видел изнутри. И у жителей домов, которые рядом стоят, нет ни одной претензии, - говорил он. Люди видят только забор. Но если не нравится забор, давайте из него сделаем арт-объект какой-то. Ведь люди даже не поймут, что тюрьма находится где-то в населенном пункте. Я бы на самом деле оставил на Стеклозаводе, потому что инфраструктурная часть, которая пойдет следом за колонией, она очень весомая.Еще один парламентарий – Тимур Нимаев – уверен, что нужно прислушаться к жителям, а не убеждать их в позитивных сторонах проекта. Что касается соседства, он напомнил об одном из выступлений на прошедших публичных слушаниях.- Жительница поселка Южный рассказывала о всех прелестях соседства с колонией №2. Не скажу, что работники УФСИН плохо выполняют свои обязанности, но, тем не менее, есть некоторые издержки такого соседства, - сказал он.Напомним, несмотря на проведенные публичные слушания, решение о месте строительства колонии еще не принято.Фото: «Номер один»