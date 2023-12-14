В Бурятии 26 тыс жителей республики ограничены в праве выезда за пределы РФ

В Бурятии 26 тысяч жителей республики временно ограничены в праве выезда за пределы России. Посетить зарубежные страны они не могут из-за неуплаты долгов, общая сумма которых составила 3,7 млрд рублей, сообщили в республиканском управлении ФССП.«Судебный пристав вправе вынести постановление о временном ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации, если задолженность по судебному акту составляет свыше 30 тыс рублей. Это не касается долгов по алиментам; выплат компенсаций за возмещение вреда, причиненного здоровью; возмещении вреда в связи со смертью кормильца; имущественного ущерба или морального вреда. Для этих категорий должников лимит устанавливается на уровне 10 тыс рублей. Снижается порог до 10 тыс рублей и для исполнительных производств, которые находятся на исполнении более двух месяцев», - отмечает заместитель главного судебного пристава Бурятии Константин Щукин.Временный запрет на выезд заграницу снимается после полной оплаты задолженности. Получить информацию о снятии ограничения на выезд можно в личном кабинете Единого портала госуслуг. Здесь же можно запросить расширенную информацию о ходе исполнительного производства и узнать о других наложенных ограничениях, своевременно и оперативно получать уведомления от судебных приставов, направлять любые обращения на рассмотрение судебным приставам в рамках исполнительного производства.В преддверии новогодних праздников и отпусков служба судебных приставов Бурятии напоминает жителям республики о необходимости своевременного погашения задолженностей.Фото: pixabay.com