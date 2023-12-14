В Бурятии едва не сгорело детское общежитие

Девятнадцать человек, включая 17 детей, самостоятельно эвакуировались из здания общежития в райцентре Багдарин Баунтовского эвенкийского района Бурятии.Днем 13 декабря здесь на пульт пожарной охраны поступила информация о возгорании в здании общежития. К месту пожара выехал дежурный караул пожарной части 21-го Баунтовского отряда ГПС Бурятии в составе 2 человек и 1 единицы техники. По прибытии пожарных огонь был ликвидирован местным населением. Пострадавших нет.Очаг возгорания находился в одной из комнат на втором этаже. В результате пожара сгорел матрас. Причиной пожара послужила детская шалость с огнём. Она могла привести к трагедии в северном районе, где стоят 40-градусные морозы.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС