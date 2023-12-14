Общество 14.12.2023 в 11:51

В Бурятии передачу побережья озера Щучье коммерсантам признали незаконной

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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии передачу побережья озера Щучье коммерсантам признали незаконной
Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения закона на особо охраняемой природной территории местного значения «Озеро Щучье».

Как рассказали в надзорном ведомстве, озеро Щучье и его побережье на общей площади более 1,5 тыс. га были включены в особо охраняемую природную территорию местного значения - рекреационную местность. В нарушение закона администрация Селенгинского района передала управление ею коммерческой организации.

«На протяжении более 3 лет принятые обязательства по созданию рекреационной инфраструктуры и соблюдению требований природоохранного законодательства организация надлежаще не исполняла, в то время как с граждан плата за посещение данной природной территории взималась в полном объеме. Более того, хозяйствующий субъект наделялся полномочиями контролирующего органа в сфере охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения, что прямо запрещено законом», - отметили в природоохранной прокуратуре.

По итогам проверки администрация района получила прокурорское представление. По результатам его рассмотрения договор управления особо охраняемой природной территорией был расторгнут. Также пересмотрена плата за её посещение с учетом установленной величины прожиточного минимума.

«За допущенные нарушения закона виновное должностное лицо муниципалитета наказано», - сообщили в прокуратуре.

Фото: «Номер один»
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