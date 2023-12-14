Общество 14.12.2023 в 11:53

«Россети» реконструировали главный центр питания Улан-Удэ

Стоимость обновления  – 77 млн руб, работы велись на действующем объекте без ограничений электроснабжения потребителей
A- A+
Текст: Номер один
«Россети» реконструировали главный центр питания Улан-Удэ
Компания МЭС Сибири (ПАО «Россети») модернизировала оборудование на подстанции 220 кВ «Районная» в Бурятии. Энергетики установили 18 современных ячеек, что повысило надежность электроснабжения жилых районов и предприятий Улан-Удэ и пригорода, включая птицефабрику и мелькомбинат, сообщили в пресс-службе МЭС Сибири.

Выработавшие свой ресурс линейные ячейки комплектного распределительного устройства 6 кВ заменили на новое оборудование российского производства: вакуумные выключатели, устройства релейной защиты, трансформаторы напряжения, счетчики электроэнергии.

Стоимость обновления  – 77 млн рублей. Работы велись на действующем объекте без ограничений электроснабжения потребителей.

Расположенная в. Улан-Удэ подстанция 220 кВ «Районная» мощностью 544 МВА является одним из самых крупных центров питания Бурятии. Она задействована в схеме электроснабжения столицы республики и прилегающих районов с общим населением около 500 тыс человек.

Фото: rosseti.ru
Теги
энергетика сети подстанция модернизация

Все новости

«Я будто чувствовала беду, не хотела ее отпускать»
14.12.2023 в 12:32
«Россети» реконструировали главный центр питания Улан-Удэ
14.12.2023 в 11:53
В Бурятии передачу побережья озера Щучье коммерсантам признали незаконной
14.12.2023 в 11:51
В Бурятии едва не сгорело детское общежитие
14.12.2023 в 11:37
Гендиректор «Витима» встретит новый год в СИЗО
14.12.2023 в 11:16
В Бурятии 26 тыс жителей республики ограничены в праве выезда за пределы РФ
14.12.2023 в 10:56
Депутаты Хурала поспорили о нашумевшем строительстве колонии в Улан-Удэ
14.12.2023 в 10:56
Росгвардия разоружает жителей Бурятии
14.12.2023 в 10:41
Депутат Хурала Бурятии выступила с требованием проверить энергетиков
14.12.2023 в 10:28
В районах Бурятии дрова стали «золотыми»
14.12.2023 в 10:15
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 декабря

Читайте также
«Я будто чувствовала беду, не хотела ее отпускать»
Мама школьницы, погибшей в московском коллекторе, просит показать материалы дела
14.12.2023 в 12:32
В Бурятии передачу побережья озера Щучье коммерсантам признали незаконной
Чиновников заставили расторгнуть контракт с бизнесменами
14.12.2023 в 11:51
В Бурятии едва не сгорело детское общежитие
Из него самостоятельно эвакуировались 17 детей и двое взрослых
14.12.2023 в 11:37
В Бурятии 26 тыс жителей республики ограничены в праве выезда за пределы РФ
Причина санкций - неуплата долгов, общая сумма которых составила 3,7 млрд рублей
14.12.2023 в 10:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru