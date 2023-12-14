Общество 14.12.2023 в 12:32
«Я будто чувствовала беду, не хотела ее отпускать»
Мама школьницы, погибшей в московском коллекторе, просит показать материалы дела
Текст: Номер один
Трагедия на экскурсии в коллекторе реки Неглинки, что протекает в центре Москвы, ужаснула всю страну. Напомним, 20 августа там погибли восемь человек: гид-диггер и туристы, спустившиеся с ним под землю. Среди них была 15-летняя Вика (имя девочки публикуем с разрешения ее мамы. - Ред.), которая раньше жила в Новосибирске. О подробностях происшествия КП-Новосибирск рассказала ее мама. По словам женщины, несмотря на то, что с момента трагедии прошло почти 4 месяца, ее саму до сих пор не опросили, родители не знают, как идет расследование гибели их ребенка, даже номер уголовного дела им не сказали.
«Сначала я запретила туда идти»
Вика вместе со своей семьей переехала в Москву примерно за год до трагедии, училась в столичной школе.
- Парня, с которым дочка была на экскурсии, я знала - они дружили несколько месяцев. Вместе с ним и его дядей я не раз отпускала дочку гулять, - рассказала КП-Новосибирск Юлия, мама Вики.
Когда школьница попросила разрешения пойти на экскурсию в коллектор, ее мама была категорически против:
- Я будто чувствовала беду: сначала запретила дочке туда идти. Но Вика стала плакать, говорить, что я ее никуда не пускаю. Звонил и дядя ее молодого человека, объяснял, что эта экскурсия официальная, ее проводят профессионалы. Дочка меня постоянно спрашивала, почему я ее не пускаю, а я не могла назвать ей адекватную причину. На первый взгляд, в этой экскурсии все было в порядке, на сайте - сотни положительных отзывов. В итоге за сутки до самой трагедии дочка принесла мне уже напечатанное согласие, что я разрешаю ей спуститься в коллектор, и я его все-таки подписала.
«Увидела ее парня и потеряла сознание»
20 августа Вика должна была вернуться домой в 11 часов вечера: планировалось, что она вместе со своим парнем, его дядей и двоюродной сестрой после экскурсии еще зайдут в кафе перекусить. В тот вечер в Москве шел сильный дождь. Мама девочки стала переживать еще сильнее.
- Волноваться я начала, когда не смогла ни до кого из них дозвониться. Около 9 часов вечера позвонила в полицию, объяснила ситуацию. Но мне сказали ждать до 11 часов, потом к нам домой приехал наряд, мы поехали в полицию. Я написала заявление, мне сказали ехать домой и ждать. Но я не могла просто сидеть дома. В 5 часов мы с мужем пошли вдоль Неглинки, заглядывали через каждую решетку: надеялись, вдруг Вика жива, откликнется, - вспоминает Юлия.
Так они дошли до места, где Неглинка впадает в Москву-реку. А чуть дальше увидели, как из воды вытаскивают погибшего подростка.
- Я сразу узнала парня дочки, закричала: «Это он!» - и потеряла сознание. Когда пришла в себя, мы с мужем решили идти дальше вдоль реки. Дошли до какого-то кафе, спрашивали, видел ли кто-нибудь, как вытаскивают тело дочки. В этот момент позвонили из полиции, сказали приехать в отделение. Я думала, что попросят опознать тело парня Вики, но опознавать мне пришлось своего ребенка, - поделилась с КП-Новосибирск Юлия.
«Не говорят номер дела»
О том, что происходило дальше, писали все СМИ: суд арестовал гендиректора туристического агрегатора «Спутник» Александра Кима и организатора экскурсий по московским коллекторам Никиту Дубаса. Им предъявили обвинение по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших гибель двух и более человек». Оба отправлены в СИЗО до 21 января.
Но мама Вики переживает: она до сих пор не ознакомилась с материалами дела.
- Более того, я ни разу не общалась со следователем и даже не знаю его имени. Меня не опрашивали! Я сама пытаюсь найти концы, звоню в Следственный комитет, там мне говорят: «Записывайтесь с жалобами на прием к руководству». Но ждать такого приема нужно 6 месяцев. Еще дали номер телефона, по которому мне якобы ответят на все вопросы, но там просто не берут трубку, - объяснила КП-Новосибирск мама девочки. – Я поняла, что сама не справлюсь, и наняла адвоката.
Юлия уже написала жалобы главе Следственного комитета Бастрыкину, в Басманный суд, в прокуратуру, но ответа пока нет.
КП-Новосибирск будет следить за ходом следствия.
Фото: предоставлено мамой девочки
«Сначала я запретила туда идти»
Вика вместе со своей семьей переехала в Москву примерно за год до трагедии, училась в столичной школе.
- Парня, с которым дочка была на экскурсии, я знала - они дружили несколько месяцев. Вместе с ним и его дядей я не раз отпускала дочку гулять, - рассказала КП-Новосибирск Юлия, мама Вики.
Когда школьница попросила разрешения пойти на экскурсию в коллектор, ее мама была категорически против:
- Я будто чувствовала беду: сначала запретила дочке туда идти. Но Вика стала плакать, говорить, что я ее никуда не пускаю. Звонил и дядя ее молодого человека, объяснял, что эта экскурсия официальная, ее проводят профессионалы. Дочка меня постоянно спрашивала, почему я ее не пускаю, а я не могла назвать ей адекватную причину. На первый взгляд, в этой экскурсии все было в порядке, на сайте - сотни положительных отзывов. В итоге за сутки до самой трагедии дочка принесла мне уже напечатанное согласие, что я разрешаю ей спуститься в коллектор, и я его все-таки подписала.
«Увидела ее парня и потеряла сознание»
20 августа Вика должна была вернуться домой в 11 часов вечера: планировалось, что она вместе со своим парнем, его дядей и двоюродной сестрой после экскурсии еще зайдут в кафе перекусить. В тот вечер в Москве шел сильный дождь. Мама девочки стала переживать еще сильнее.
- Волноваться я начала, когда не смогла ни до кого из них дозвониться. Около 9 часов вечера позвонила в полицию, объяснила ситуацию. Но мне сказали ждать до 11 часов, потом к нам домой приехал наряд, мы поехали в полицию. Я написала заявление, мне сказали ехать домой и ждать. Но я не могла просто сидеть дома. В 5 часов мы с мужем пошли вдоль Неглинки, заглядывали через каждую решетку: надеялись, вдруг Вика жива, откликнется, - вспоминает Юлия.
Так они дошли до места, где Неглинка впадает в Москву-реку. А чуть дальше увидели, как из воды вытаскивают погибшего подростка.
- Я сразу узнала парня дочки, закричала: «Это он!» - и потеряла сознание. Когда пришла в себя, мы с мужем решили идти дальше вдоль реки. Дошли до какого-то кафе, спрашивали, видел ли кто-нибудь, как вытаскивают тело дочки. В этот момент позвонили из полиции, сказали приехать в отделение. Я думала, что попросят опознать тело парня Вики, но опознавать мне пришлось своего ребенка, - поделилась с КП-Новосибирск Юлия.
«Не говорят номер дела»
О том, что происходило дальше, писали все СМИ: суд арестовал гендиректора туристического агрегатора «Спутник» Александра Кима и организатора экскурсий по московским коллекторам Никиту Дубаса. Им предъявили обвинение по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших гибель двух и более человек». Оба отправлены в СИЗО до 21 января.
Но мама Вики переживает: она до сих пор не ознакомилась с материалами дела.
- Более того, я ни разу не общалась со следователем и даже не знаю его имени. Меня не опрашивали! Я сама пытаюсь найти концы, звоню в Следственный комитет, там мне говорят: «Записывайтесь с жалобами на прием к руководству». Но ждать такого приема нужно 6 месяцев. Еще дали номер телефона, по которому мне якобы ответят на все вопросы, но там просто не берут трубку, - объяснила КП-Новосибирск мама девочки. – Я поняла, что сама не справлюсь, и наняла адвоката.
Юлия уже написала жалобы главе Следственного комитета Бастрыкину, в Басманный суд, в прокуратуру, но ответа пока нет.
КП-Новосибирск будет следить за ходом следствия.
Фото: предоставлено мамой девочки
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