Общество 14.12.2023 в 13:43

В Бурятии ужесточили наказание для владельцев скота

Депутаты Хурала увеличили штрафы за вольный выпас сельхозживотных
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии ужесточили наказание для владельцев скота
Сегодня в Хурале Бурятии рассмотрели законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за выпас сельскохозяйственных животных вне установленных органами местного самоуправления мест. Теперь для граждан он составит сумму от 3000 до 5000 рублей; для должностных лиц - от 10 000 до 50 000 рублей; для юридических лиц - от 50 000 до 100 000 рублей.

По мнению авторов проекта, повышение штрафов необходимо, поскольку нарушения из года в год увеличиваются. Так, только за 10 месяцев этого года в республике произошло 110 ДТП с наездом на коров и коней.

Однако не все парламентарии согласились с тем, что такая мера необходима.

- Достаточно много направляется финансирования для поддержки сельского хозяйства, - говорил Тумэн Дондоков. - Но при этом все больше штрафов. Если юридическим лицам раньше было от 4 до 5 тысяч заплатить, то сейчас от 50 до 100 тысяч. У СПК если тысяча голов лошадей – их нереально где-то в ограде держать. Их не пасут. А вы предлагаете у них сразу одну голову как штраф забрать. И то, одной головы не хватит, чтобы заплатить этот штраф.

Тем не менее, большинство высказавшихся депутатов поддержали проект. Например, Андрей Невьянцев рассказал о том, что жители Северобайкальска давно ждут увеличения штрафов, ведь местные ТОСы занимаются обустройством и озеленением своих территорий, а бесконтрольно пасущиеся коровы уничтожают плоды их работы. Депутат Олег Бадлуев рассказал о бедах Левого Берега Улан-Удэ:

- Там ведь скот наносит вред не только зеленым насаждениям, но и автотранспорту, который паркуется во дворах: царапают машины, гнут двери, ломают зеркала.

А Николай Дашеев и вовсе рассказал, что речь идет о человеческих жизнях.

- Не надо рассматривать этот законопроект только как попытку увеличить штрафы и на этом пополнить бюджет. Увеличение штрафов призвано, в первую очередь, привести к правильной организации выпаса скот, - говорил он. - На моих глазах однажды семья попала под табун – сбили трех коней. В машине находился ребенок 7 лет и 1,5 года. Когда лошадь вылетает с обочины на федеральную трассу, даже если машина соблюдала скоростной режим, последствия смертельны. И если у нас сейчас механизмов воздействия на хозяев сельскохозяйственных животных нет, то административная ответственность должна быть. Сколько стоит жизнь и здоровье наших земляков? В Тункинском районе каждое лето, каждую зиму в ночное время бьются машины.

В итоге закон приняли, и владельцев сельхоз животных ждут новые увеличенные штрафы за бесконтрольный выпас скота.

Фото: «Номер один»
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