Хурал Бурятии потратит на себя почти 300 млн рублей

На сегодняшней сессии Хурала Бурятии депутаты утвердили объем расходов на обеспечение деятельности парламента. Всего в будущем году на эти цели планируется потратить 299,7 млн рублей. Из них 86,6% или 259,7 млн рублей уйдет на фонд оплаты труда и страховые взносы депутатов, работающих на постоянной основе, госслужащих аппарата, помощников депутатов и работников, не отнесенных к госслужащим, а также расходов, связанных с осуществлением депутатских полномочий.Всего в штате Хурала 106 человек, из них – 15 депутатов, работающих на постоянной основе, 78 госслужащих, 3 должности, которые не относятся к госслужбе, 6 человек – техперсонал, 4 человека – специалисты аппаратов фракций.На зарплату 15 депутатам в бюджете заложено более 34 млн рублей, еще 10 млн – на взносы по социальному страхованию для них же.На возмещение расходов всем 66 депутатам потратят 46,5 млн рублей. На зарплату помощникам депутатов – 61,7 млн рублей, еще 67 млн рублей – на зарплату работникам аппарата Хурала.Никакого обсуждения по поводу размера расходов на Народный Хурал на сессии не случилось, проект документа приняли без споров.Фото: «Номер один»