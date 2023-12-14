Общество 14.12.2023 в 14:01

Хурал Бурятии потратит на себя почти 300 млн рублей

Большая часть этих денег уйдет на зарплаты депутатам, их помощникам и работникам аппарата
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
Хурал Бурятии потратит на себя почти 300 млн рублей
На сегодняшней сессии Хурала Бурятии депутаты утвердили объем расходов на обеспечение деятельности парламента. Всего в будущем году на эти цели планируется потратить 299,7 млн рублей. Из них 86,6% или 259,7 млн рублей уйдет на фонд оплаты труда и страховые взносы депутатов, работающих на постоянной основе, госслужащих аппарата, помощников депутатов и работников, не отнесенных к госслужащим, а также расходов, связанных с осуществлением депутатских полномочий.

Всего в штате Хурала 106 человек, из них – 15 депутатов, работающих на постоянной основе, 78 госслужащих, 3 должности, которые не относятся к госслужбе, 6 человек – техперсонал, 4 человека – специалисты аппаратов фракций.

На зарплату 15 депутатам в бюджете заложено более 34 млн рублей, еще 10 млн – на взносы по социальному страхованию для них же.

На возмещение расходов всем 66 депутатам потратят 46,5 млн рублей. На зарплату помощникам депутатов – 61,7 млн рублей, еще 67 млн рублей – на зарплату работникам аппарата Хурала.

Никакого обсуждения по поводу размера расходов на Народный Хурал на сессии не случилось, проект документа приняли без споров.

Фото: «Номер один»
Теги
хурал

Все новости

В Улан-Удэ задержан «черный» лесоруб, готовивший дрова в черте города
14.12.2023 в 14:45
В мэрии Улан-Удэ просят горожан проявлять бдительность
14.12.2023 в 14:40
Хурал Бурятии потратит на себя почти 300 млн рублей
14.12.2023 в 14:01
Бюджет будущего года в Бурятии будет дефицитным
14.12.2023 в 13:53
В Бурятии ужесточили наказание для владельцев скота
14.12.2023 в 13:43
«Я будто чувствовала беду, не хотела ее отпускать»
14.12.2023 в 12:32
«Россети» реконструировали главный центр питания Улан-Удэ
14.12.2023 в 11:53
В Бурятии передачу побережья озера Щучье коммерсантам признали незаконной
14.12.2023 в 11:51
В Бурятии едва не сгорело детское общежитие
14.12.2023 в 11:37
Гендиректор «Витима» встретит новый год в СИЗО
14.12.2023 в 11:16
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ задержан «черный» лесоруб, готовивший дрова в черте города
Молодой мужчина не стал ждать завершения дискуссий в правительстве и парламенте по острому вопросу
14.12.2023 в 14:45
В мэрии Улан-Удэ просят горожан проявлять бдительность
Власти рассказали, как мошенники обманывают граждан
14.12.2023 в 14:40
В Бурятии ужесточили наказание для владельцев скота
Депутаты Хурала увеличили штрафы за вольный выпас сельхозживотных
14.12.2023 в 13:43
«Я будто чувствовала беду, не хотела ее отпускать»
Мама школьницы, погибшей в московском коллекторе, просит показать материалы дела
14.12.2023 в 12:32
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru