Общество 14.12.2023 в 14:40
В мэрии Улан-Удэ просят горожан проявлять бдительность
Власти рассказали, как мошенники обманывают граждан
Текст: Андрей Константинов
Администрация Улан-Удэ убедительно просит горожан быть бдительными и не дать мошенникам обмануть себя и своих близких.
«Только внимательность и недоверие к тем, кто просит, убеждает и предлагает, сможет по-настоящему сохранить ваши деньги и сбережения. Не принимайте поспешное решение, звоните родным, уточняйте информацию в банках», - призывают городские власти.
В мэрии также дали несколько советов по распознанию мошенников:
1. На вас выходят сами
Злоумышленники могут представиться службой безопасности банка, представителями полиции, сотовых операторов и др. Любой неожиданный звонок или пугающее СМС - это скорее всего мошенники!
2. Радуют внезапной выгодой или пугают
Сильные эмоции притупляют бдительность, не слушайте незнакомцев, не вступайте в беседу.
3. На вас давят
Преступники всегда торопят, чтобы у вас не было времени на обдумывание. У них большой опыт по обману, они бывают очень убедительными и правдоподобными.
4. Говорят о деньгах
Фото и видео: мэрия Улан-Удэ
«Только внимательность и недоверие к тем, кто просит, убеждает и предлагает, сможет по-настоящему сохранить ваши деньги и сбережения. Не принимайте поспешное решение, звоните родным, уточняйте информацию в банках», - призывают городские власти.
В мэрии также дали несколько советов по распознанию мошенников:
1. На вас выходят сами
Злоумышленники могут представиться службой безопасности банка, представителями полиции, сотовых операторов и др. Любой неожиданный звонок или пугающее СМС - это скорее всего мошенники!
2. Радуют внезапной выгодой или пугают
Сильные эмоции притупляют бдительность, не слушайте незнакомцев, не вступайте в беседу.
3. На вас давят
Преступники всегда торопят, чтобы у вас не было времени на обдумывание. У них большой опыт по обману, они бывают очень убедительными и правдоподобными.
4. Говорят о деньгах
Предлагают спасти сбережения и перевести их на якобы безопасный счет.
Фото и видео: мэрия Улан-Удэ
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