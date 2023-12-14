Общество 14.12.2023 в 14:40

В мэрии Улан-Удэ просят горожан проявлять бдительность

Власти рассказали, как мошенники обманывают граждан
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Текст: Андрей Константинов
В мэрии Улан-Удэ просят горожан проявлять бдительность
Администрация Улан-Удэ убедительно просит горожан быть бдительными и не дать мошенникам обмануть себя и своих близких.

«Только внимательность и недоверие к тем, кто просит, убеждает и предлагает, сможет по-настоящему сохранить ваши деньги и сбережения. Не принимайте поспешное решение, звоните родным, уточняйте информацию в банках», - призывают городские власти.

В мэрии также дали несколько советов по распознанию мошенников:

1. На вас выходят сами

Злоумышленники могут представиться службой безопасности банка, представителями полиции, сотовых операторов и др. Любой неожиданный звонок или пугающее СМС - это скорее всего мошенники!

2. Радуют внезапной выгодой или пугают

Сильные эмоции притупляют бдительность, не слушайте незнакомцев, не вступайте в беседу.

3. На вас давят

Преступники всегда торопят, чтобы у вас не было времени на обдумывание. У них большой опыт по обману, они бывают очень убедительными и правдоподобными.

4. Говорят о деньгах

Предлагают спасти сбережения и перевести их на якобы безопасный счет.



Фото и видео: мэрия Улан-Удэ
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мошенничество

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