В мэрии Улан-Удэ просят горожан проявлять бдительность

Предлагают спасти сбережения и перевести их на якобы безопасный счет.









Администрация Улан-Удэ убедительно просит горожан быть бдительными и не дать мошенникам обмануть себя и своих близких.«Только внимательность и недоверие к тем, кто просит, убеждает и предлагает, сможет по-настоящему сохранить ваши деньги и сбережения. Не принимайте поспешное решение, звоните родным, уточняйте информацию в банках», - призывают городские власти.В мэрии также дали несколько советов по распознанию мошенников:Злоумышленники могут представиться службой безопасности банка, представителями полиции, сотовых операторов и др. Любой неожиданный звонок или пугающее СМС - это скорее всего мошенники!Сильные эмоции притупляют бдительность, не слушайте незнакомцев, не вступайте в беседу.Преступники всегда торопят, чтобы у вас не было времени на обдумывание. У них большой опыт по обману, они бывают очень убедительными и правдоподобными.Фото и видео: мэрия Улан-Удэ