Общество 14.12.2023 в 14:45

В Улан-Удэ задержан «черный» лесоруб, готовивший дрова в черте города

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В Улан-Удэ задержан «черный» лесоруб, готовивший дрова в черте города
Пока общественность и власти обсуждают рост цен на дрова в Улан-Удэ и, особенно, в прибрежных к Байкалу районах, население, похоже, само ищет выходы из топливного кризиса. В обход законодательства, которое пока гарантирует людям простой выбор: кредитную кабалу или шанс замерзнуть в своем доме.

В полицию Улан-Удэ обратились работники Городского лесничества. Они рассказали о том, что в ходе дневного рейда обнаружили незаконную рубку деревьев в лесном массиве Аршанского участкового лесничества, неподалеку от садового товарищества «Зенит».

Неизвестным рядом с местом санитарной вырубки леса были повалены, раскряжеваны и распилены на сортименты по 1-1,5 метра четыре сосны. Общий объем незаконно заготовленной древесины составил 3 кубометра, ущерб – более 100 тыс рублей.

Выехавшая на место следственно-оперативная группа обнаружила на заснеженном лесоучастке следы от саней, которые в результате привели полицейских к дому подозреваемого. Им оказался проживающий в прилегающем к лесу частном секторе 27-летний мужчина.

Он признался, что еще в конце ноября осуществил рубку и на санях увез домой первую партию сортиментов, которые расколол и использовал в качестве дров. Оставшиеся 32 сортимента горожанин планировал забрать позднее. Отметим, заготовку деревьев он произвел без разрешающих документов.

Постоянного источника дохода улан-удэнец не имеет, пробивается случайными заработками. Ранее привлекался к уголовной ответственности.

Полицейские изъяли у него бензопилу, частично – в виде чурок – незаконно спиленную древесину. Также лесоматериалы изъяты с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Фото: pixabay.com
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преступность черный лесоруб задержание

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