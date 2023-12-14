Общество 14.12.2023 в 14:45
В Улан-Удэ задержан «черный» лесоруб, готовивший дрова в черте города
Молодой мужчина не стал ждать завершения дискуссий в правительстве и парламенте по острому вопросу
Текст: Номер один
Пока общественность и власти обсуждают рост цен на дрова в Улан-Удэ и, особенно, в прибрежных к Байкалу районах, население, похоже, само ищет выходы из топливного кризиса. В обход законодательства, которое пока гарантирует людям простой выбор: кредитную кабалу или шанс замерзнуть в своем доме.
В полицию Улан-Удэ обратились работники Городского лесничества. Они рассказали о том, что в ходе дневного рейда обнаружили незаконную рубку деревьев в лесном массиве Аршанского участкового лесничества, неподалеку от садового товарищества «Зенит».
Неизвестным рядом с местом санитарной вырубки леса были повалены, раскряжеваны и распилены на сортименты по 1-1,5 метра четыре сосны. Общий объем незаконно заготовленной древесины составил 3 кубометра, ущерб – более 100 тыс рублей.
Выехавшая на место следственно-оперативная группа обнаружила на заснеженном лесоучастке следы от саней, которые в результате привели полицейских к дому подозреваемого. Им оказался проживающий в прилегающем к лесу частном секторе 27-летний мужчина.
Он признался, что еще в конце ноября осуществил рубку и на санях увез домой первую партию сортиментов, которые расколол и использовал в качестве дров. Оставшиеся 32 сортимента горожанин планировал забрать позднее. Отметим, заготовку деревьев он произвел без разрешающих документов.
Постоянного источника дохода улан-удэнец не имеет, пробивается случайными заработками. Ранее привлекался к уголовной ответственности.
Полицейские изъяли у него бензопилу, частично – в виде чурок – незаконно спиленную древесину. Также лесоматериалы изъяты с места происшествия.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Фото: pixabay.com
В полицию Улан-Удэ обратились работники Городского лесничества. Они рассказали о том, что в ходе дневного рейда обнаружили незаконную рубку деревьев в лесном массиве Аршанского участкового лесничества, неподалеку от садового товарищества «Зенит».
Неизвестным рядом с местом санитарной вырубки леса были повалены, раскряжеваны и распилены на сортименты по 1-1,5 метра четыре сосны. Общий объем незаконно заготовленной древесины составил 3 кубометра, ущерб – более 100 тыс рублей.
Выехавшая на место следственно-оперативная группа обнаружила на заснеженном лесоучастке следы от саней, которые в результате привели полицейских к дому подозреваемого. Им оказался проживающий в прилегающем к лесу частном секторе 27-летний мужчина.
Он признался, что еще в конце ноября осуществил рубку и на санях увез домой первую партию сортиментов, которые расколол и использовал в качестве дров. Оставшиеся 32 сортимента горожанин планировал забрать позднее. Отметим, заготовку деревьев он произвел без разрешающих документов.
Постоянного источника дохода улан-удэнец не имеет, пробивается случайными заработками. Ранее привлекался к уголовной ответственности.
Полицейские изъяли у него бензопилу, частично – в виде чурок – незаконно спиленную древесину. Также лесоматериалы изъяты с места происшествия.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Фото: pixabay.com