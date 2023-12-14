Жителям Улан-Удэ напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности

При возникновении пожара звоните по телефонам «101» или «112».











В Улан-Удэ с начала октября этого года произошло 33 возгорания в домах и квартирах. В результате пожаров погибли 3 человека, еще 9 травмировано, сообщили в Комитете по гражданской обороне, ЧС и общественной безопасности администрации Улан-Удэ.Основными причинами пожаров являются: неосторожное обращение с огнем, в т.ч. неосторожность при курении; нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации печного отопления; нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.«Уважаемые жители! Напоминаем вам о соблюдении правил пожарной безопасности: не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы и топящиеся печи; следите за исправностью электропроводки, электрооборудования и печей; не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии во избежание перегрузки электросети. Не топите печи дровами более 3-4 часов (за исключением печей длительного горения) во избежание перекала печей. Проводите с детьми профилактические беседы, убирайте источники открытого огня (свечи, спички и т.д.) в недоступные для них места и не допускайте игр с огнём. Избегайте курения в квартире», - призывают в мэрии.