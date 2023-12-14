Мошенники стали угрожать жителям Бурятии убийством

В Улан-Удэ в отдел полиции по Железнодорожному району с заявлением о мошенничестве обратилась 37-летняя местная жительница. Аферисты попытались обмануть ее дочь и угрожали расправой ей самой, если они не переведут на указанные счета деньги. Звонок от интернет-преступников поступил, когда женщина, забыв дома на обеде телефон, ушла на работу. Трубку взяла 17-летняя дочь, сообщили в МВД по Бурятии.По словам несовершеннолетней, звонивший сообщил, что на счет матери были перечислены деньги в сумме около миллиона рублей, которые прямо сейчас пытаются похитить неизвестные. Чтобы остановить подозрительную операцию, он рекомендовал в срочном порядке обналичить средства и перенаправить на указанные счета. При этом собеседник потребовал никому не говорить о происходящем.Обнаружив на телефоне смс-сообщение о зачислении названной суммы, девушка поторопилась к ближайшему банкомату, где сняла 575 тыс рублей. Кроме того, по указке мошенников она скачала мобильное банковское приложение. Интернет-преступники стали еще требовательнее, узнав, что операции по счету собеседницы совершает ее дочь.Позвонив по телефону уже ей самой, они вынудили несовершеннолетнюю приобрести другое мобильное устройство и сим-карту и следовать дальнейшим указаниям. А когда она, заподозрив неладное, стала задавать вопросы относительно денег на счете, целесообразности проводимых операций и высказывать недоверие, аферисты в приказном тоне потребовали перевести обналиченные средства. В обратном случае они обещали расправиться с ее матерью.Испугавшись, девушка связалась и рассказала о произошедшем маме, которая уже в который раз пыталась дозвониться дочери.Отметим, впоследствии интернет-преступники угрожали убийством и самой 37-летней горожанке, но та ответила, что обратится в полицию и прекратила с ними разговор.В настоящее время все обстоятельства устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по попытке мошенничества.Известно, что, якобы, переведенные на счет улан-удэнки деньги в сумме около миллиона рублей, в действительности, были оформлены в кредит на ее имя.Фото: pixabay.com