В Улан-Удэ коммунальщики продолжают убирать снег с улиц

С улиц Улан-Удэ с начала этой недели вывезли 154 полных «КамАЗа» снега, сообщили в Комбинате по благоустройству. Параллельно с работами по погрузке и вывозу снега с проезжей части ведется подсыпка и очистка тротуаров и лестниц. Сегодня, несмотря на морозы, 110 уборщиков территорий вручную отдалбливают снежные наросты на пешеходных зонах на Богатырском мосту, в сквере по ул. Ткацкой, на Арбате, на площади Революции, на улицах Куйбышева, Коммунистической, Тулаева, Жердева и других.- Основные магистрали мы очистили. Сейчас делаем упор на очистку пешеходных зон и второстепенных улиц. В круглосуточном режиме убираем улицы, вывозим снег и подсыпаем опасные участки: крутые спуски, подъемы, перекрестки, остановочные карманы, - сообщил и.о. директора Комбината по благоустройству Иван Толстихин.За уборку снега и подсыпку на придомовых территориях отвечают управляющие компании и собственники зданий.Сообщить о необходимости подсыпки и уборки городских улиц можно по телефонам круглосуточной диспетчерской службы комбината: 379-646, 380-838.Фото: мэрия Улан-Удэ