Общество 14.12.2023 в 15:27

В Улан-Удэ катастрофически выросло число аварий на электросетях

Энергетики винят в этом горожан, которые массово переходят на электрокотлы
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ катастрофически выросло число аварий на электросетях
Сегодня в правительстве Бурятии прошло срочное заседание республиканского штаба по обеспечению безопасности электроснабжения. Как выяснилось, при увеличении нагрузки на электросеть в 100-х кварталах Улан-Удэ должна была сработать система безопасности - устройства релейной защиты и автоматики, т.е. своего рода предохранители, однако этого не произошло. Кроме того, с начала года Забайкальским управлением Федеральной службы по экологическому надзору в работе энергетиков было выявлено 271 нарушение, сообщили в министерстве транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

С системах электроснабжения Улан-Удэ только с начала отопительного сезона 2023-2024 гг зафиксировано уже около 400 технологических нарушений. Прирост по сравнению с прошлым годом составил 186%. На всей территории Бурятии с начала 2023 года произошли 2183 аварии. Сами энергетики связывают это с массовым переходом частного сектора на электроотопление без уведомления ресурсоснабжающей организации. Люди фактически превышают договорную мощность в 10-15 кВт, тем самым увеличивается нагрузка на подстанции и кабельные линии. В Улан-Удэ основными территориями, где были зафиксированы аварии, стали Левобережье, Забайкальский и 100-е квартала.

Как отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников, при увеличении нагрузки в 100-х кварталах должна была сработать система релейной защиты и автоматики, однако этого не произошло, в результате все переросло в аварию.

«Несомненно, нагрузка на электросети возросла в разы и необходимо принимать меры по ее снижению, однако необходимо усилить и работу мониторингу состояния электросетей, их ремонту. По информации управления Ростехнадзора, на трансформаторных подстанциях, к которым присоединен в основном частный сектор, не проводится мониторинг увеличения нагрузки, что в холодное время приводит к повышению загрузки трансформаторов и отключению потребителей электроэнергии. Изоляция электрооборудования находится в неудовлетворительном состоянии», - подчеркнул Евгений Луковников.

Между тем администрациями районов и энергетиками уже ведется работа с ТОСами, СНТ и ДНТ о необходимости снижения нагрузки на электросети и при возможности перехода на твердое топливо. На сегодняшний день, главным условием бесперебойного электроснабжения Улан-Удэ остается снижение нагрузки от потребителей частного сектора.

Напомним, что в Улан-Удэ планируется масштабная реконструкция электросетей частного сектора в рамках нацпроекта «Чистый воздух». В пилотный проект в следующем году вошли три ДНТ: «Урожай», «Сибиряк» и «Профсоюзник». Планируется, что жители этих домохозяйств смогут без проблем отапливаться электрокотлами уже в 2025 году.

Фото: «Номер один»
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