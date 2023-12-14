Корректировки «детских» в пользу малышей и родителей

Постановлением правительства РФ скорректирован порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Введенное с 1 января 2023 года ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости сразу на 12 месяцев, сообщили в правительстве Бурятии.В рамках действующих правил, даже если в этот период у семьи меняется уровень дохода, то выплата сохраняется на срок ее назначения, т.е. на 12 месяцев и никакие изменения в финансовом положении семьи не могут приостановить или отменить выплату пособия до окончания срока, на который назначена эта выплата. Ранее выплата на следующие 12 месяцев продолжалась в том случае, если уровень дохода семьи отвечал требованиям законодательства, то есть доход семьи был ниже прожиточного минимума. Теперь, согласно внесенным поправкам, ежемесячное пособие будет выплачиваться вне зависимости от улучшения материального положения.Также, согласно указу президента России внесены изменения в закон, которые направлены на сохранение права на ежемесячную выплату родителю, ухаживающему за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет. Документ подписан 1 декабря, изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.«В республике более 5 тысяч таких получателей. Из них каждый наделяется данным правом. Выплата осуществляется по линии Социального фонда России из средств федерального бюджета. Ранее ежемесячные выплаты устанавливаются неработающему родителю (опекуну, попечителю) на ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы на период осуществления ухода за ним. Если ухаживающие лица трудоустраивались, соответственно выплата прекращалась, - уточнили в минсоцзащиты Бурятии. - Сегодня, с учетом современных тенденций на рынке труда родителям, ухаживающим за детьми-инвалидами, предоставляется возможность вести трудовую деятельность на условиях неполного рабочего дня, при этом выплата сохраняется».Кроме того, в октябре 2023 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о сохранении права на пособие по уходу за ребенком в случае выхода родителя на работу до достижения ребёнком возраста полутора лет.«То есть, даже в том случае, если мама начинает работать, она всё равно продолжит получать пособие на ребенка до достижения им 1,5 лет. К примеру, если женщина выходит на работу на полный рабочий день, а ребёнку при этом 1 год 2 месяца, ей будет сохранено пособие плюсом к заработной плате в полном объеме. Иными словами, женщина получит и гарантированное пособие на ребенка и в полном объеме сохранит заработную плату, - отметили в минсоцзащиты Бурятии. - Изменения вступят в силу также с 1 января 2024 года».В Бурятии ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, как меру государственной поддержки, получают около 63 тыс семей. С начала года на выплату пособия направлено 11,7 млрд рублей на 121 тыс детей.Фото: pixabay.com