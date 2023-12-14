Общество 14.12.2023 в 15:52

Байкал начинает затягивать льдом

Окончательно ледяная мантия накроет озеро только в январе
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Текст: Ольга Лазарева
Байкал начинает затягивать льдом
Замерзает Байкал, или, как говорят, «встает», каждый год в разное время. Обычно лед начинает устанавливаться во второй половине января с севера, затем в средней его части и уже окончательно на юге Байкала до истока Ангары. На севере озера лед держится 6 месяцев, на юге 4 месяца до мая.

Все зависит от погодных условий в декабре, январе. Если погода в это время стоит холодная, значит и Байкал покрывается льдом раньше, и наоборот.

Январь на Байкале - это месяц формирования ледяного покрова. Замерзает Байкал, или, как говорят, «встает», каждый год в разное время. Обычно лед начинает устанавливаться во второй половине января с севера, затем в средней его части и уже окончательно на юге Байкала до истока Ангары. На севере озера лед держится 6 месяцев, на юге 4 месяца до мая.

Все зависит от погодных условий в декабре, январе. Если погода в это время стоит холодная, значит и Байкал покрывается льдом раньше, и наоборот.

Так, в декабре 2009 года, когда среднемесячная температура воздуха была ниже нормы на 3,9 °С и новогодние праздники 2010 года были холодными, на юге Байкала можно было погулять по льду.

В декабре 2010 года среднемесячная температура воздуха также была на 4,1 градуса ниже нормы, и в 2011 году, как отмечено гидрометеорологами, наблюдалось необычное явление -- Байкал начинал замерзать с юга.

А вот декабрь 2013 года был выше нормы, среднемесячная температура воздуха составляла +4,8 °С, поэтому в 2014 году Байкал «встал» на 10 дней позже обычного. Прозрачность и гладкость льда также зависит от погодных условий, при которых проходило формирование льда. При сильном ветре и волнении озера, образуются торосы. Толщина льда на Байкале составляет 70–110 см, сообщает gismeteo.ru 

Фото: соцсети 


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