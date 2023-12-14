Московские студенты виртуально побывали на Байкале благодаря лидеру вертолетостроения из Бурятии

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков присоединился к проекту «Экскурсия со Знанием», разработанному Российским обществом «Знание» для международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Цель просветительской программы — познакомить посетителей выставки с достижениями современной России. Алексей Чекунков провел школьников и студентов по экспозиции Дальнего Востока в павильоне №75 «Регионы России», в том числе гости посетили стенд Бурятии.В павильоне Республики Бурятия студенты совершили виртуальное путешествие по самому глубокому озеру в мире – Байкалу в виртуальной кабине вертолета. Прототип кабины вертолета для выставки «Россия» собрали специалисты лидера вертолетостроения России – Улан-Удэнского авиационного завода. Также гости павильона республики сыграли в традиционную бурятскую игру «Шагай наадан».Напомним, на выставке-форуме «Россия» 11 регионов Дальневосточного федерального округа, Минвостокразвития России и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики представлены единой экспозицией «Мы – Дальний Восток». Центральная площадка с инсталляцией в виде компаса рассказывает о территориях, развитие которых объявлено президентом России Владимиром Путиным национальным приоритетом на весь XXI век.Экспозиция посвящена достижениям Дальнего Востока в экономической и социальной сфере и знаковым промышленным и инфраструктурным проектам, рассказывает о созданных на дальневосточной земле уникальных возможностях: перспективных профессиях, образовательных программах, незабываемых путешествиях и туристических открытиях.«Наша площадка никого не оставляет равнодушным и побуждает вживую увидеть все достопримечательности Дальнего Востока, с которыми познакомился на Выставке. И это не только природа - экспозиция дает фокусированный взгляд на возможности, которые открывает Дальний Восток для учебы, работы, жизни. В регионе работают более 700 новых предприятий. Многие компании заключают соглашения с вузами, проводят стажировки студентов, выплачивают им именные стипендии, гарантируют трудоустройство после завершения обучения. Для молодых специалистов, студентов и профессионалов, востребованных в регионах Дальнего Востока, будет доступно арендное жилье со ставками ниже рыночных — для этого по поручению президента Владимира Путина уже строятся первые 10 тысяч квартир. Действуют программы льготной дальневосточной ипотеки по ставке до 2% годовых и дальневосточного гектара, стартуют новые проекты комплексной застройки по программе «Дальневосточный квартал». Разработаны мастер-планы развития ключевых дальневосточных городов. Уже построено более 3 тысяч новых объектов социальной инфраструктуры по Президентской единой субсидии. Всё это делается в интересах развития Дальнего Востока. Мы хотим, чтобы как можно больше людей приезжали сюда путешествовать, а затем оставались учиться, работать, жить», — подчеркнул глава Минвостокразвития России.Министр также рассказал студентам о программе развития дальневосточных университетов «Приоритет 2030» - вузы ДФО запускают новые образовательные программы и создают современные исследовательские лаборатории и учебные корпуса. На Дальнем Востоке открываются филиалы ведущих университетов и запускаются программы подготовки, например, «Муравьев-Амурский 2030» - образовательная программа подготовки управленческих кадров для госслужбы на Дальнем Востоке. Сейчас на втором потоке обучается 52 курсанта, 39 из 47 выпускников первого потока программы работают на госслужбе. Одним из кураторов программы выступает глава Бурятии Алексей Цыденов.Большая и разнообразная просветительская программа «Экскурсия со Знанием» будет проходить в рамках Международной выставки-форума «Россия» в Москве на ВДНХ до её завершения 12 апреля 2024 года. Ежемесячно организуют более 20 эксклюзивных авторских экскурсий, то есть свыше 100 за все время Выставки.Кроме того, Российское общество «Знание» в партнёрстве с программой «Больше, чем путешествие» подготовило аудиогид-экскурсии для самостоятельной познавательной прогулки по Выставке. Посетители смогут выбрать любую из 19 представленных на сайте проекта экскурсий по павильонам и объектам Выставки и пройти её, используя подсказки. Аудиогид-экскурсии доступен на русском, китайском и английском языках.Ещё один вариант посещения выставки — семейные авторские экскурсии Российского общества «Знание» по Международной выставке-форуму «Россия» для гостей с детьми, подготовленные в партнерстве с киностудией «Союзмультфильм». Семейные экскурсии посвящены разным темам — истории России, отечественной науке, истории ВДНХ, они заинтересуют как юных посетителей Международной выставки-форума «Россия», так и их родителей. Любимые герои мультфильмов проведут всю семью по территории и экспозициям Выставки, рассказывая увлекательные истории и задавая вопросы в игровой форме.Фото: пресс-служба правительства Бурятии