Общество 14.12.2023 в 16:04

В Бурятии после капремонта открылся поселковый бассейн

Более 13 млн руб на обновление «Дельфина» выделила компания «Озерное»
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В Бурятии после капремонта открылся поселковый бассейн
В Бурятии в селе Новая Брянь после капитального ремонта открылся бассейн «Дельфин». Более 13 млн рублей на ремонтные работы выделила строящая Озёрный ГОК компания «Озерное» в рамках соглашения о социально-экономическом взаимодействии с правительством республики, сообщили в его пресс-службе.

«Дельфин» находился в предаварийном состоянии до капитального ремонта. За пять месяцев в нем полностью оштукатурили и забетонировали чашу бассейна, заменили полотно-мембрану, закладные детали чаши, гидроизоляционную систему, борты и стартовые тумбочки, а также хлораторную установку, которая позволяет в автоматическом режиме отслеживать параметры воды: уровень хлора, химического реагента и состояние ph.  

На базе бассейна проводят сборы по восьми видам спорта республиканские команды, футбольные клубы, воспитанники детских спортивных школ Улан-Удэ, республиканская школа плавания. Также здесь проходят межрегиональные, республиканские и муниципальные спортивные соревнования, уроки физкультуры для учащихся муниципальных образовательных учреждений.

Фото: egov-buryatia.ru
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В Бурятии после капремонта открылся поселковый бассейн
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