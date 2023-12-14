В Бурятии ухудшилась ситуация на федеральной трассе

В Кабанском районе Бурятии ухудшились дорожные условия на федеральной трассе «Байкал» от Танхоя до Выдрино. Там идёт снег, на дороге образовались накаты, видимость сейчас низкая, сообщил вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7».В райотделе ГИБДД просят водителей соблюдать дистанцию и боковой интервал между автомобилями и быть аккуратнее при совершении маневров на дороге.«В непогоду во время снегопада следует снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие. Водителям следует быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части и помнить, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор может быть ограничен, что может привести к происшествию. При смене погоды наблюдается резкое увеличение числа ДТП. По возможности воздержитесь от поездок», - призвали в Госавтоинспекции.Фото: «Номер один»