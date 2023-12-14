Общество 14.12.2023 в 16:29

В Улан-Удэ разлившийся ручей вновь угрожает жилым домам

В микрорайоне Дивизионный ручей разливается все сильнее

A- A+
Текст: "Номер один"
В Улан-Удэ разлившийся ручей вновь угрожает жилым домам

На улице Каменная продолжает оставаться напряженной ситуация с протекающим там ручьем. В суровые морозы ручей стал кипеть еще сильнее и разливаться шире. Вода все ближе подступает к домам.

«Номер один» уже сообщал о том, что разливающийся зимой ручей не дает покоя жителям микрорайона Дивизионный третий год подряд. Ситуация обострилась около трех недель назад, когда вода стала выходить на поверхность особенно сильно.

На ул.Каменная приезжали сотрудники Комбината по благоустройству. С помощью спецтехники рабочие пропилили во льду русло для отвода воды. Однако узкое русло почти сразу вновь затянуло водой и ручей вновь вышел на поверхность.

Сейчас уровень наледи составляет примерно 1,5 метра. Под воду давно ушел мостик, соединяющий два берега ручья.

На данный момент ручей подтопил два участка.


Фото: "Номер один"

 

Теги
ручей подтопление наледь

Все новости

В Улан-Удэ сохранится аномально-холодная погода
14.12.2023 в 17:49
Новогодний городок Улан-Удэ скоро будет готов
14.12.2023 в 17:28
В Народном Хурале прошла акция «Елка добра»
14.12.2023 в 17:21
Как спасти сына
14.12.2023 в 17:11
Число «заправок» для электромобилей дошло в Улан-Удэ до 17
14.12.2023 в 17:09
В Бурятии загорелся гараж сельского жителя
14.12.2023 в 17:09
Ледовый дворец в Улан-Удэ достроят в 2024 году
14.12.2023 в 17:09
В Улан-Удэ задержали водителя-неадеквата
14.12.2023 в 16:58
В Улан-Удэ выбрали лучших спортсменов
14.12.2023 в 16:46
В Улан-Удэ разлившийся ручей вновь угрожает жилым домам
14.12.2023 в 16:29
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ сохранится аномально-холодная погода
Ночью столбики термометров будут опускаться ниже -30 градусов
14.12.2023 в 17:49
Новогодний городок Улан-Удэ скоро будет готов
Его украсят ледяные фигуры драконов, чебурашки, кота, аиста и другие
14.12.2023 в 17:28
В Народном Хурале прошла акция «Елка добра»
На этот раз она была посвящена поддержке участников спецоперации
14.12.2023 в 17:21
Как спасти сына
Создатели сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) запускают социальный проект для родителей и подростков в острых ситуациях
14.12.2023 в 17:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru