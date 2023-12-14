В Улан-Удэ разлившийся ручей вновь угрожает жилым домам

На улице Каменная продолжает оставаться напряженной ситуация с протекающим там ручьем. В суровые морозы ручей стал кипеть еще сильнее и разливаться шире. Вода все ближе подступает к домам.

«Номер один» уже сообщал о том, что разливающийся зимой ручей не дает покоя жителям микрорайона Дивизионный третий год подряд. Ситуация обострилась около трех недель назад, когда вода стала выходить на поверхность особенно сильно.

На ул.Каменная приезжали сотрудники Комбината по благоустройству. С помощью спецтехники рабочие пропилили во льду русло для отвода воды. Однако узкое русло почти сразу вновь затянуло водой и ручей вновь вышел на поверхность.

Сейчас уровень наледи составляет примерно 1,5 метра. Под воду давно ушел мостик, соединяющий два берега ручья.

На данный момент ручей подтопил два участка.





Фото: "Номер один"