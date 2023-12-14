В Улан-Удэ выбрали лучших спортсменов

На заседании в администрации Улан-Удэ обсудили и утвердили кандидатуры на звания лучшего спортсмена, тренера и лучших команд 2023 года. Как сообщили в мэрии, комиссия, в состав которой входили представители администрации города, главные тренеры по видам спорта, спортивные журналисты, председатели федераций, спортивные общественники, тщательно рассматривала каждую кандидатуру. Лучших выбирали в семи номинациях: «Лучший спортсмен по олимпийским видам спорта», «Лучший спортсмен по неолимпийским видам спорта», «Лучший спортсмен с ограниченными возможностями», «Лучший спортсмен-ветеран», «Лучший юный спортсмен», «Лучшая команда по игровым видам спорта», «Лучшая команда по игровым видам спорта юных спортсменов».- У нас был жаркий спор по поводу присуждения звания «Лучший спортсмен года», «Лучший тренер года», также определяли десятку сильнейших детей-спортсменов. Сегодня наши спортсмены показывают великолепные результаты на всех уровнях, потому так трудно было выбрать лучших из лучших. Но все-таки мы смогли прийти к единому мнению. Самые лучшие спортсмены получат заслуженные награды, - сказала председатель Комитета по социальной и молодежной политики администрации Улан-Удэ Светлана Трифонова.Имена победителей будут объявлены в канун Нового года на торжественной церемонии. Им вручат именные призы и денежные премии.Фото: мэрия Улан-Удэ