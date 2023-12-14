В Народном Хурале прошла акция «Елка добра»

Депутаты Хурала приняли самое активное участие в «Елке добра». Деньги можно было перечислить переводом с помощью смартфона, но можно было опустить купюры в нарядный ящик для сбора пожертвований, который был установлен невдалеке от большого зала Хурала.





Он напомнил, что в АНО поступают заявки и средства направляются на их удовлетворение.





Год назад депутаты на аналогичной предновогодней акции собрали около 600 тыс. рублей для приобретения подарков для детей участников спецоперации.





«Собранные деньги принесут пользу нашим землякам, защищающим Родину в ходе спецоперации. Мы поддерживали и продолжим их поддерживать. Сейчас представители нашей фракции взяли за свой счет специальный резак и ткань для плетения маскировочных сетей. Прямо здесь в подвале Хурала плетем сети – депутаты, аппарат, технический персонал… Я сам тоже плету. Сейчас зима и надо маскировочные сети соответствующего цвета. Наши ребята на спецоперации в нелегких условиях выполняют свой долг. Защищают нас всех, чтобы мы здесь могли спокойно жить. Мы чувствуем единство с нашими бойцами. Мы в тылу должны всячески им содействовать», - поделился депутат Матхеев.





Сегодня, в день проведения очередной сессии Народного Хурала, в стенах республиканского парламента прошла благотворительная акция. «Елка добра». Она каждый год проводится здесь незадолго до новогодних праздников.Учитывая реалии сегодняшнего дня, денежные средства, собранные в ходе нынешней акции, будут направлены на поддержку участников специальной военной операции России.«Финансовые средства, которые сегодня вносят депутаты, в дальнейшем будут переданы в АНО «Содействие», которое аккумулирует средства, собираемые для наших земляков-участников спецоперации», - сказал Владимир Павлов, председатель Народного Хурала, член фракции «Единой России».Акцию «Елка добра» Владимир Павлов назвал очень важной и серьезной. Он подчеркнул, что депутаты Народного Хурала постоянно участвуют в поддержке участников спецоперации – с момента ее начала в 2022 г.Парламентарии вносят личные средства для приобретения автомобилей, генераторов, раций и других необходимых вещей для отправки в зону СВО, принимают законы, которые призваны помочь членам семей участников, организуют сбор средств на своих округах по всей территории республики и т. д.Акцию единодушно поддержали депутаты независимо от партийной принадлежности.Депутат Семен Матхеев (фракция партии «Новые люди») опустил в ящик для пожертвований самую крупную купюру страны – пять тысяч рублей.Депутат-коммунист Виктор Малышенко также отметил, что проводимая «Елка добра» - очень важная акция. Он вместе со всеми тоже принял участие.Акция говорит, что никто не забыт, что республика помнит и не оставляет без внимания своих земляков в зоне спецоперации, поддерживает всеми силами.Депутаты один за другим подходили к специальному столику, установленному организаторами благотворительной акции, общались с работавшими там волонтерами, жертвовали деньги. Рядом стояла красивая украшенная елка. Парламентарии на память об акции фотографировались на ее фоне с Дедом Морозом и Снегурочкой. Акция прошла в теплой, предновогодней атмосфере.Фото: «Номер один»