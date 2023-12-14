Новогодний городок Улан-Удэ скоро будет готов

В Улан-Удэ на площади Советов идет процесс создания ледяных фигур новогоднего городка - 13 скульптур за свой счет вызвались установить 13 предприятий и организаций республики, сообщили в Комитете городского хозяйства.Уже готовы ледовые скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, большого дракона, буквы поздравления «С Новым годом!», близится к завершению процесс создания надписи «Шэнэ жэлээр!».В скором времени здесь также появятся скульптуры чебурашки, кота, саней с подарком, двух зайцев, вертолета, саней с собаками, маленькой горки с символом одного из спонсоров, трех драконов и оленей с санями.Также на площади сотрудники «Горсвета» приступили к монтажу «звездного неба» и украшению гирляндами зеленой красавицы. Работники Комбината по благоустройству завершают сборку большой деревянной горки.Фото: ulan-ude-info.ru