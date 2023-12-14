Общество 14.12.2023 в 17:49

В Улан-Удэ сохранится аномально-холодная погода

Ночью столбики термометров будут опускаться ниже -30 градусов
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сохранится аномально-холодная погода
По данным Бурятского Гидрометцентра, в ближайшие дни в республике и в Улан-Удэ сохранится аномально-холодная погода со среднесуточными температурами ниже климатической нормы на 7 и более градусов.

Ночью 14 декабря в Улан-Удэ ожидается небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью -31,-33, днем -24,-26.

15 декабря в Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура ночью -34,-36, днем -27,-29.

16 декабря в Улан-Удэ небольшой снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью -30,-32, днем -23,-25.

Фото: «Номер один»
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