Общество 14.12.2023 в 17:49
В Улан-Удэ сохранится аномально-холодная погода
Ночью столбики термометров будут опускаться ниже -30 градусов
Текст: Андрей Константинов
По данным Бурятского Гидрометцентра, в ближайшие дни в республике и в Улан-Удэ сохранится аномально-холодная погода со среднесуточными температурами ниже климатической нормы на 7 и более градусов.
Ночью 14 декабря в Улан-Удэ ожидается небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью -31,-33, днем -24,-26.
15 декабря в Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура ночью -34,-36, днем -27,-29.
16 декабря в Улан-Удэ небольшой снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью -30,-32, днем -23,-25.
Фото: «Номер один»
Ночью 14 декабря в Улан-Удэ ожидается небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью -31,-33, днем -24,-26.
15 декабря в Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура ночью -34,-36, днем -27,-29.
16 декабря в Улан-Удэ небольшой снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью -30,-32, днем -23,-25.
Фото: «Номер один»
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