По данным Бурятского Гидрометцентра, в ближайшие дни в республике и в Улан-Удэ сохранится аномально-холодная погода со среднесуточными температурами ниже климатической нормы на 7 и более градусов.Ночью 14 декабря в Улан-Удэ ожидается небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью -31,-33, днем -24,-26.15 декабря в Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура ночью -34,-36, днем -27,-29.16 декабря в Улан-Удэ небольшой снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью -30,-32, днем -23,-25.Фото: «Номер один»