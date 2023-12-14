Общество 14.12.2023 в 18:07

Навоз процедуры требует

Минсельхоз Бурятии напомнил крестьянам о необходимости легализовать навоз
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Текст: Номер один
Навоз процедуры требует
Минсельхоз Бурятии призывал всех сельскохозяйственных производителей присоединиться к ежегодной процедуре перевода навоза и помета в категорию побочных продуктов животноводства (ППЖ). В соответствии с федеральным законом «О побочных продуктах животноводства», у аграриев есть возможность самостоятельно отнести эти вещества к ППЖ или отходам, сообщила пресс-служба аграрного ведомства.

Для перевода навоза в категорию ППЖ необходимо до 31 декабря 2023 года направить уведомление на следующий календарный год на официальную электронную почту Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия [email protected].

Отнесение навоза и помета к ППЖ имеет преимущества по сравнению с отнесением к отходам: не требуется оформление лицензии; нет платы за негативное воздействие на окружающую среду; есть возможность передавать навоз и помет другим сельскохозяйственным производителям (юридическим лицам, крестьянским и фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям).

А вот сельхозпроизводители, не уведомившие о переводе навоза в ППЖ, подпадают под действие законодательства об отходах производства и потребления и контролируются Росприроднадзором. В то же время, соблюдение требований закона о ППЖ подлежит контролю со стороны Россельхознадзора.

Важно помнить, что хранение ППЖ разрешено только на специализированных площадках, которые могут быть монолитными бетонными или герметично-сваренными пленочными покрытиями, либо иметь глиняную подушку толщиной не менее 20 см. Площадки должны располагаться с подветренной стороны от животноводческих объектов и ниже уровня водозаборных сооружений. Запрещается располагать специализированные площадки на одном уровне с водозаборными сооружениями при наличии горизонтальной поверхности. Переполнение площадок также не допускается.

Удобрениями считается только переработанный навоз после проведения исследований в аккредитованной лаборатории на токсичные элементы (свинец, кадмий, ртуть, мышьяк), пестициды (ГХЦГ, ДДТ) и патогенные микроорганизмы (сальмонеллы) и паразиты (живые гельминты и их личинки, цисты кишечных простейших).

Минсельхоз также обращает внимание на то, что передача необработанных или непереработанных ППЖ другим сельскохозяйственным производителям (юридическим лицам, КФХ или ИП) возможна при условии, что это лицо осуществляет деятельность по производству сельскохозяйственной продукции. Передача ППЖ лицам, не осуществляющим деятельность по производству сельскохозяйственной продукции, не допускается.

В целях реализации ППЖ обязательным критерием является наличие также технических условий, утвержденных их изготовителем, определяющих характеристики ППЖ, способы их обработки, переработки и условия использования, методы контроля и требования к безопасности.

Фото: unsplash.com
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