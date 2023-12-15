Общество 15.12.2023 в 09:27

Раненый на СВО боец из Бурятии скончался в госпитале

Николай Мулин награжден орденом Мужества посмертно
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Текст: Андрей Константинов
Раненый на СВО боец из Бурятии скончался в госпитале
5 декабря в Московском госпитале скончался военнослужащий из Бурятии Николай Мулин. Об этом сообщил вайбер-чат «Хоринск-инфо.24/7».

Николай Мулин родился 5 апреля 1991 года в селе Георгиевка в многодетной семье. Николай был самым старшим ребёнком. В возрасте трёх лет он потерял отца. С 1 по 9 класс учился в Георгиевской средней школе и всегда проявлял себя как очень способный, старательный, прилежный, послушный, аккуратный юноша. Он активно участвовал во всех общественных делах, всегда в срок выполнял любое порученное ему задание, часто сам проявлял инициативу и предлагал новые идеи.

После окончания школы поступил в Техникум строительства и городского хозяйства в Улан-Удэ. Свою трудовую деятельность начал пекарем. По приезду в Хоринск трудился на пилораме, а также работал пекарем. Был женат, воспитывал двоих детей.

В марте Николай Мулин подписал контракт, после чего был направлен в 5-ю танковую дивизию помощником пулеметчика. В ходе военной операции получил тяжелое ранение.

Награжден орденом Мужества посмертно.

Прощание с бойцом состоится сегодня в селе Георгиевское.

Фото: «Хоринск-инфо.24/7»
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