Общество 15.12.2023 в 09:50
Репутация бойцов СВО из Бурятии уже работает на решение мирных задач
Алексей Цыденов: «С учетом поддержки президента создадим новый Центр восточной медицины»
Текст: Номер один
Президент России Владимир Путин в прямом эфире подвел вчера итоги года и ответил на вопросы журналистов и жителей страны. Среди журналистов он дал возможность задать вопрос Екатерине Елистратовой, шеф-редактору телекомпании «Тивиком». Текст состоявшегося диалога приводим по расшифровке на сайте Kremlin.ru.
«В.Путин: Давайте, Бурятия. Буряты не отступают, я помню.
Е.Елистратова: Да, буряты не бегут, как Вы сказали.
В.Путин: Это не я сказал.
Е.Елистратова: Да. Наш герой.
Владимир Владимирович, здравствуйте! Екатерина Елистратова, город Улан-Удэ, Республика Бурятия, «Тивиком».
Как Вы знаете, в Бурятии есть уникальный Центр восточной медицины, это единственный центр в нашей стране, где лечат традиционными и даже нетрадиционными методами диагностики, на восточных методах. Сейчас там изготавливают лекарственные препараты, а также огромную оказывают помощь участникам СВО в реабилитации. И очень хочется, чтобы произошло расширение мощностей, потому что спрос большой, хочется, чтобы бойцы получали лечение в достаточном количестве, как можно больше бойцов проходило там реабилитацию, потому что там реально людей ставят на ноги, есть этому примеры. Поэтому просим поддержать создание нового корпуса Центра восточной медицины и придать центру статус научно-исследовательского института. Просим поддержать.
В.Путин: Мне нужно только побольше конкретики: какой конкретно, где.
Е.Елистратова: Центр восточной медицины. Он один у нас.
В.Путин: Хорошо, я пометил. Ладно, хорошо, хорошо.
Д.Песков: Мы возьмём все координаты.
В.Путин: Мы постараемся. Возьмите, пожалуйста. Договорились».
На ответ президента страны отреагировал глава Бурятии Алексей Цыденов в своем телеграм-канале:
«Центр Восточной медицины - единственный в России, где традиционные методы лечения успешно интегрированы при реабилитации пациентов и включены в ОМС. В рамках деятельности Центра Восточной медицины применяются методы диагностики и лечения тибетской, монгольской, а также нашей бурятской медицины. В том числе, производятся лекарства и БАДы на основе местных бурятских растений. И всё это показывает высокие результаты.
С учётом имеющегося опыта, в рамках ковида мы реабилитировали, восстанавливали, лечили людей методами восточной медицины. Показывали хорошую практику.
Сейчас после СВО у нас реабилитацию тоже ребята там проходят. Поэтому есть, что масштабировать, есть, что внедрять, чтобы давать людям дополнительные возможности для лечения и реабилитации, в том числе и бойцов СВО.
Будем придавать нашему центру статус научно-внедренческого. Сейчас исследования ведутся на базе нашего Бурятского научного центра и Института монголоведения, буддологии и тибетологии при Российской Академии наук. Все практики и методики восточной медицины, в том числе включённые в Атлас тибетской медицины, оригинал которого есть у нас в республике, и который нашими учёными переведен, осмыслен и интегрирован в классическую медицину должен получать должную апробацию на базе Центра. Так что с учётом поддержки президента уверен, что создадим новый центр и внедрим практики восточной медицины в нашу повседневность не только в Бурятии, но и по всей России.
Появление нового центра - это и научная работа, и реабилитация наших солдат, это и развитие экономики за счет медицинского туризма, и новые технологии в здравоохранении. Это решение комплекса медицинских, социальных и экономических вопросов».
Добавим, что журналисты из Бурятии привыкли помогать властям республики решать насущные проблемы региона. Таким «методом» спасали от развала СЦКК, так решался вопрос о возведении нового моста через Уду, который уже достраивается и т.д. Таким же образом действуют и журналисты и других регионов. Правда, при этом пресс-конференция главы государства превращается в конкурс «челобитных». Хорошо ли это? Другой вопрос.
И, справедливости ради, скажем. На этот раз помощь республике, по большому счету, оказали не СМИ, а земляки-участники СВО. Именно их мужество и героизм ь подвигли Владимира Путина отдать очередной вопрос корреспонденту «Тивикома».
Репутация наших солдат работает уже и на мирные цели! Вот тут действительно можно говорить о сенсации…
Фото: скриншот и Центр восточной медицины
«В.Путин: Давайте, Бурятия. Буряты не отступают, я помню.
Е.Елистратова: Да, буряты не бегут, как Вы сказали.
В.Путин: Это не я сказал.
Е.Елистратова: Да. Наш герой.
Владимир Владимирович, здравствуйте! Екатерина Елистратова, город Улан-Удэ, Республика Бурятия, «Тивиком».
Как Вы знаете, в Бурятии есть уникальный Центр восточной медицины, это единственный центр в нашей стране, где лечат традиционными и даже нетрадиционными методами диагностики, на восточных методах. Сейчас там изготавливают лекарственные препараты, а также огромную оказывают помощь участникам СВО в реабилитации. И очень хочется, чтобы произошло расширение мощностей, потому что спрос большой, хочется, чтобы бойцы получали лечение в достаточном количестве, как можно больше бойцов проходило там реабилитацию, потому что там реально людей ставят на ноги, есть этому примеры. Поэтому просим поддержать создание нового корпуса Центра восточной медицины и придать центру статус научно-исследовательского института. Просим поддержать.
В.Путин: Мне нужно только побольше конкретики: какой конкретно, где.
Е.Елистратова: Центр восточной медицины. Он один у нас.
В.Путин: Хорошо, я пометил. Ладно, хорошо, хорошо.
Д.Песков: Мы возьмём все координаты.
В.Путин: Мы постараемся. Возьмите, пожалуйста. Договорились».
На ответ президента страны отреагировал глава Бурятии Алексей Цыденов в своем телеграм-канале:
«Центр Восточной медицины - единственный в России, где традиционные методы лечения успешно интегрированы при реабилитации пациентов и включены в ОМС. В рамках деятельности Центра Восточной медицины применяются методы диагностики и лечения тибетской, монгольской, а также нашей бурятской медицины. В том числе, производятся лекарства и БАДы на основе местных бурятских растений. И всё это показывает высокие результаты.
С учётом имеющегося опыта, в рамках ковида мы реабилитировали, восстанавливали, лечили людей методами восточной медицины. Показывали хорошую практику.
Сейчас после СВО у нас реабилитацию тоже ребята там проходят. Поэтому есть, что масштабировать, есть, что внедрять, чтобы давать людям дополнительные возможности для лечения и реабилитации, в том числе и бойцов СВО.
Будем придавать нашему центру статус научно-внедренческого. Сейчас исследования ведутся на базе нашего Бурятского научного центра и Института монголоведения, буддологии и тибетологии при Российской Академии наук. Все практики и методики восточной медицины, в том числе включённые в Атлас тибетской медицины, оригинал которого есть у нас в республике, и который нашими учёными переведен, осмыслен и интегрирован в классическую медицину должен получать должную апробацию на базе Центра. Так что с учётом поддержки президента уверен, что создадим новый центр и внедрим практики восточной медицины в нашу повседневность не только в Бурятии, но и по всей России.
Появление нового центра - это и научная работа, и реабилитация наших солдат, это и развитие экономики за счет медицинского туризма, и новые технологии в здравоохранении. Это решение комплекса медицинских, социальных и экономических вопросов».
Добавим, что журналисты из Бурятии привыкли помогать властям республики решать насущные проблемы региона. Таким «методом» спасали от развала СЦКК, так решался вопрос о возведении нового моста через Уду, который уже достраивается и т.д. Таким же образом действуют и журналисты и других регионов. Правда, при этом пресс-конференция главы государства превращается в конкурс «челобитных». Хорошо ли это? Другой вопрос.
И, справедливости ради, скажем. На этот раз помощь республике, по большому счету, оказали не СМИ, а земляки-участники СВО. Именно их мужество и героизм ь подвигли Владимира Путина отдать очередной вопрос корреспонденту «Тивикома».
Репутация наших солдат работает уже и на мирные цели! Вот тут действительно можно говорить о сенсации…
Фото: скриншот и Центр восточной медицины
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