Репутация бойцов СВО из Бурятии уже работает на решение мирных задач

Президент России Владимир Путин в прямом эфире подвел вчера итоги года и ответил на вопросы журналистов и жителей страны. Среди журналистов он дал возможность задать вопрос Екатерине Елистратовой, шеф-редактору телекомпании «Тивиком». Текст состоявшегося диалога приводим по расшифровке на сайте Kremlin.ru.На ответ президента страны отреагировал глава Бурятии Алексей Цыденов в своем телеграм-канале:«Центр Восточной медицины - единственный в России, где традиционные методы лечения успешно интегрированы при реабилитации пациентов и включены в ОМС. В рамках деятельности Центра Восточной медицины применяются методы диагностики и лечения тибетской, монгольской, а также нашей бурятской медицины. В том числе, производятся лекарства и БАДы на основе местных бурятских растений. И всё это показывает высокие результаты.С учётом имеющегося опыта, в рамках ковида мы реабилитировали, восстанавливали, лечили людей методами восточной медицины. Показывали хорошую практику.Сейчас после СВО у нас реабилитацию тоже ребята там проходят. Поэтому есть, что масштабировать, есть, что внедрять, чтобы давать людям дополнительные возможности для лечения и реабилитации, в том числе и бойцов СВО.Будем придавать нашему центру статус научно-внедренческого. Сейчас исследования ведутся на базе нашего Бурятского научного центра и Института монголоведения, буддологии и тибетологии при Российской Академии наук. Все практики и методики восточной медицины, в том числе включённые в Атлас тибетской медицины, оригинал которого есть у нас в республике, и который нашими учёными переведен, осмыслен и интегрирован в классическую медицину должен получать должную апробацию на базе Центра. Так что с учётом поддержки президента уверен, что создадим новый центр и внедрим практики восточной медицины в нашу повседневность не только в Бурятии, но и по всей России.Появление нового центра - это и научная работа, и реабилитация наших солдат, это и развитие экономики за счет медицинского туризма, и новые технологии в здравоохранении. Это решение комплекса медицинских, социальных и экономических вопросов».Добавим, что журналисты из Бурятии привыкли помогать властям республики решать насущные проблемы региона. Таким «методом» спасали от развала СЦКК, так решался вопрос о возведении нового моста через Уду, который уже достраивается и т.д. Таким же образом действуют и журналисты и других регионов. Правда, при этом пресс-конференция главы государства превращается в конкурс «челобитных». Хорошо ли это? Другой вопрос.И, справедливости ради, скажем. На этот раз помощь республике, по большому счету, оказали не СМИ, а земляки-участники СВО. Именно их мужество и героизм ь подвигли Владимира Путина отдать очередной вопрос корреспонденту «Тивикома».Репутация наших солдат работает уже и на мирные цели! Вот тут действительно можно говорить о сенсации…Фото: скриншот и Центр восточной медицины