Общество 15.12.2023 в 10:17

«Не уголь, а песок один»

Глава района в Бурятии теперь лично проверяет качество топлива для котельных
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Текст: Андрей Константинов
«Не уголь, а песок один»
Глава Прибайкальского района Сергей Семенов на перегрузочнай станции Селенга проверил качество угля, который поступает на районные котельные.

«Выезжали в Каменск комиссионно, брали пробу угля. Отсюда поступает большая часть угля на котельные Прибайкальского района. Сегодняшняя партия угля видно, что хорошего качества, а вчерашняя даже из вагона не высыпается, смерзлась. Песок один», - передает слова главы вайбер-чат «Прибайкалье-инфо.24/7».

Напомним, недавно на совещании у Алексея Цыденова главы Тарбагатайского, Иволгинского и Прибайкальского районов пожаловались на поставку некачественного угля с Тугнуйского разреза.

«Уголь идёт некачественный. В пятницу лично выезжал на площадку погрузки угля в Саган-Нуре. Во-первых, он очень мелкий. Во-вторых, очень много породы. В-третьих, он обводненный в некоторых случаях. Приезжает на котельную – и котельная не выдаёт заданных параметров. В настоящее время идет перерасход. Мы написали уже СУЭКу, но нас не слышат. Идут отписки, что весь уголь соответствует заявленным характеристикам, которые прописаны у нас в договоре», - заявил глава Тарбагатайского района Владимир Смолин.

В ответ Алексей Цыденов поручил заактировать качество угля с участием прокурора района.

«Актируйте прямо сегодня, прокуратуру подключайте. Это же угроза безопасности, а не только мошенничество и нецелевая трата бюджетных средств, подключайте официальные механизмы. За весь некачественный уголь СУЭКу выставляйте сейчас претензию. Если 30% некачественного угля, значит минимум 30% оплаченных денег разрез должен вернуть», - заявил он.

13 декабря на Тугнуйский разрез выезжал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников. Там его заверили, что предприятие отгружает только качественный уголь. По словам зампреда, единственное, что можно сделать, это усилить контроль за перевозкой топлива, чтобы в грузовиках ездил специалист, разбирающийся в качестве угля. Однако это касается только автомобильных перевозок. Как контролировать железнодорожные поставки, ясности пока нет.

Фото: «Прибайкалье-инфо.24/7»
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