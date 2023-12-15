Общество 15.12.2023 в 10:51

9 уголовных дел в сфере нацпроектов возбуждены после проверок прокуратуры в Бурятии

Всего в данной сфере выявлено более тысячи нарушений
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Текст: Андрей Константинов
9 уголовных дел в сфере нацпроектов возбуждены после проверок прокуратуры в Бурятии
Заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова провела заседание межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям в сфере реализации национальных проектов.

Как сообщили в надзорном ведомстве, за 11 месяцев 2023 года в этой сфере прокуроры выявили 1151 нарушение, для устранения которых внесены 342 представления. 105 лиц привлечены к дисциплинарной, 47 - к административной ответственности. В суды подан 191 иск. По материалам прокурорских проверок возбуждено 9 уголовных дел.

«Рабочей группой обращено внимание на необходимость завершения возведения зданий социальных учреждений, проведения капитальных ремонтов объектов здравоохранения, исполнения контрактов на поставку оборудования в образовательные организации, пресечения затягивания строительства объектов водоснабжения. В зоне особого контроля находятся строительство поликлиник в Кабанском и Еравнинском районах, сетей водоснабжения в Прибайкальском районе. По итогам совещания выработан комплекс дополнительных мер, направленных на своевременное завершение плановых мероприятий», - сообщили в прокуратуре.

Фото: прокуратура Бурятии
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