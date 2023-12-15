Общество 15.12.2023 в 10:59

В Бурятии прокуратура помогла восстановить электроснабжение жилых домов ДНТ «Ургаса»

Прокурор района объявил председателю товарищества предостережение
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Текст: Номер один
В Бурятии прокуратура помогла восстановить электроснабжение жилых домов ДНТ «Ургаса»
Прокуратура Иволгинского района провела проверку по обращениям жителей дачного некоммерческого товарищества «Ургаса» об отсутствии электроэнергии.

Установлено, что 10 декабря в связи с аварией на трансформаторной подстанции, являющейся собственностью дачного товарищества, произошло отключение электроснабжения более чем в 100 жилых домах. В связи с этим по решению оперативного штаба Иволгинского района на территории сельского поселения «Гурульбинское» введен режим повышенной готовности.

В целях недопущения нарушений прав граждан при ограничении режима потребления электрической энергии прокурор района объявил председателю товарищества предостережение, сообщили в прокуратуре Бурятии.

После вмешательства органов прокуратуры в первые сутки после отключения электроэнергии на территории дачного товарищества организовано временное электроснабжение, в последующем ДНТ приобретена и установлена трансформаторная подстанция необходимой мощности для бесперебойного обеспечения электроэнергией.

Фото: pixabay.com
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