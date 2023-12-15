Общество 15.12.2023 в 10:59
В Бурятии прокуратура помогла восстановить электроснабжение жилых домов ДНТ «Ургаса»
Прокурор района объявил председателю товарищества предостережение
Текст: Номер один
Прокуратура Иволгинского района провела проверку по обращениям жителей дачного некоммерческого товарищества «Ургаса» об отсутствии электроэнергии.
Установлено, что 10 декабря в связи с аварией на трансформаторной подстанции, являющейся собственностью дачного товарищества, произошло отключение электроснабжения более чем в 100 жилых домах. В связи с этим по решению оперативного штаба Иволгинского района на территории сельского поселения «Гурульбинское» введен режим повышенной готовности.
В целях недопущения нарушений прав граждан при ограничении режима потребления электрической энергии прокурор района объявил председателю товарищества предостережение, сообщили в прокуратуре Бурятии.
После вмешательства органов прокуратуры в первые сутки после отключения электроэнергии на территории дачного товарищества организовано временное электроснабжение, в последующем ДНТ приобретена и установлена трансформаторная подстанция необходимой мощности для бесперебойного обеспечения электроэнергией.
Фото: pixabay.com
Установлено, что 10 декабря в связи с аварией на трансформаторной подстанции, являющейся собственностью дачного товарищества, произошло отключение электроснабжения более чем в 100 жилых домах. В связи с этим по решению оперативного штаба Иволгинского района на территории сельского поселения «Гурульбинское» введен режим повышенной готовности.
В целях недопущения нарушений прав граждан при ограничении режима потребления электрической энергии прокурор района объявил председателю товарищества предостережение, сообщили в прокуратуре Бурятии.
После вмешательства органов прокуратуры в первые сутки после отключения электроэнергии на территории дачного товарищества организовано временное электроснабжение, в последующем ДНТ приобретена и установлена трансформаторная подстанция необходимой мощности для бесперебойного обеспечения электроэнергией.
Фото: pixabay.com