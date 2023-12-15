В Бурятии прокуратура помогла восстановить электроснабжение жилых домов ДНТ «Ургаса»

Прокуратура Иволгинского района провела проверку по обращениям жителей дачного некоммерческого товарищества «Ургаса» об отсутствии электроэнергии.Установлено, что 10 декабря в связи с аварией на трансформаторной подстанции, являющейся собственностью дачного товарищества, произошло отключение электроснабжения более чем в 100 жилых домах. В связи с этим по решению оперативного штаба Иволгинского района на территории сельского поселения «Гурульбинское» введен режим повышенной готовности.В целях недопущения нарушений прав граждан при ограничении режима потребления электрической энергии прокурор района объявил председателю товарищества предостережение, сообщили в прокуратуре Бурятии.После вмешательства органов прокуратуры в первые сутки после отключения электроэнергии на территории дачного товарищества организовано временное электроснабжение, в последующем ДНТ приобретена и установлена трансформаторная подстанция необходимой мощности для бесперебойного обеспечения электроэнергией.Фото: pixabay.com