Мэрия Улан-Удэ рекомендовала бизнесу в праздники бдить

Мэрия Улан-Удэ в период проведения новогодних и рождественских праздников рекомендовала предпринимателям усилить антитеррористическую защищенность торговых объектов, сообщили в администрации столицы Бурятии.Необходимо:▫️ Обращать внимание персонала на необходимость усиленного соблюдения мер антитеррористической безопасности;▫️ Организовать контроль за обстановкой с целью недопущения противоправных действий, которые могут угрожать здоровью и жизни людей;▫️ Проверять обеспеченность средствами пожаротушения и связи, следить за работоспособностью средств охранной и пожарной сигнализации;▫️ Обращать внимание на любые подозрительные факторы, такие как припаркованный на прилегающей территории автотранспорт, подозрительных людей или оставленные предметы. В случае их обнаружения незамедлительно сообщать правоохранительным органам;▫️ Проверять наличие автономного оповещения, аварийного освещения и списка телефонов аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности.В случае чрезвычайной ситуации звоните по телефону: «112».Фото: ulan-ude-info.ru