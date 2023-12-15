Общество 15.12.2023 в 11:16
Мэрия Улан-Удэ рекомендовала бизнесу в праздники бдить
В частности - усилить антитеррористическую защищенность торговых объектов
Текст: Номер один
Мэрия Улан-Удэ в период проведения новогодних и рождественских праздников рекомендовала предпринимателям усилить антитеррористическую защищенность торговых объектов, сообщили в администрации столицы Бурятии.
Необходимо:
▫️ Обращать внимание персонала на необходимость усиленного соблюдения мер антитеррористической безопасности;
▫️ Организовать контроль за обстановкой с целью недопущения противоправных действий, которые могут угрожать здоровью и жизни людей;
▫️ Проверять обеспеченность средствами пожаротушения и связи, следить за работоспособностью средств охранной и пожарной сигнализации;
▫️ Обращать внимание на любые подозрительные факторы, такие как припаркованный на прилегающей территории автотранспорт, подозрительных людей или оставленные предметы. В случае их обнаружения незамедлительно сообщать правоохранительным органам;
▫️ Проверять наличие автономного оповещения, аварийного освещения и списка телефонов аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности.
В случае чрезвычайной ситуации звоните по телефону: «112».
Фото: ulan-ude-info.ru
Необходимо:
▫️ Обращать внимание персонала на необходимость усиленного соблюдения мер антитеррористической безопасности;
▫️ Организовать контроль за обстановкой с целью недопущения противоправных действий, которые могут угрожать здоровью и жизни людей;
▫️ Проверять обеспеченность средствами пожаротушения и связи, следить за работоспособностью средств охранной и пожарной сигнализации;
▫️ Обращать внимание на любые подозрительные факторы, такие как припаркованный на прилегающей территории автотранспорт, подозрительных людей или оставленные предметы. В случае их обнаружения незамедлительно сообщать правоохранительным органам;
▫️ Проверять наличие автономного оповещения, аварийного освещения и списка телефонов аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности.
В случае чрезвычайной ситуации звоните по телефону: «112».
Фото: ulan-ude-info.ru
Тегипраздники бизнес антитеррор