Общество 15.12.2023 в 12:18
«Я повелась на картинку»
Барби-блогерша требует от бизнес-консультанта 500 тысяч рублей
Текст: Номер один
Блогер из Красноярска Галина Магергут подала в суд на новосибирского бизнес-консультанта 27-летнего Станислава Роженькова. Женщина заплатила ему 500 тысяч рублей, но говорит, что обещанных клиентов и потока денег не увидела. Тогда она подала в суд. Мужчина вернул деньги, которые блогерша заплатила. Но она требует еще, утверждая, что пострадала морально. Подробности - в материале КП-Новосибирск.
37-летнюю Галину Магергут хорошо знают в Красноярске. Мать двоих детей и модель прославилась после перформанса в поддержку нашумевшего фильма «Барби». Женщина вышла на пикет, а после попала под суд. Ее оштрафовали на 2 тысячи рублей.
- Я работаю директором креативного агентства. Мы помогаем людям красиво и оригинально вести соцсети, - рассказала КП-Новосибирск Галина Магергут. - Летом мне пришло рекламное предложение от Станислава. Обещал за 6 недель помочь раскрутить мои услуги так, что я выйду на доход 1 миллион рублей. Станислав говорил, что он первый ученик Аяза Шабутдинова (еще один коуч, арестованный по подозрению в мошенничестве при продаже своих курсов - Ред.). Я взяла 500 тысяч в кредит. Думала, быстро отобью вложения и погашу долг. Но потом стала понимать, что Станислав вводит меня в заблуждение.
Кто же такой - Станислав Роженьков? «Предприниматель, наставник, основатель консалтинговой компании, основатель онлайн-проектов. Заработал первый миллион долларов в 24 года», - скромно пишет о себе парень.
В соцсетях у него тысячи подписчиков. Там он показывает идеальную жизнь. Дорогая машина, брендовая одежда, жена модельной внешности и сыновья-двойняшки.
- Я повелась на эту картинку, в том числе их счастливой семьи, это усыпило мою бдительность, - признается Галина. - Они обещали мне помочь в раскрутке, а в итоге никакой особой помощи я не увидела. Суть была в том, что нужно было снимать видео и фото, а Станислав должен был придать этому контенту продажный вид. Но он то пропадал, то присылал работу с кучей ошибок. В итоге вообще перестал выходить на связь.
Галина пошла на консультацию к юристу. После этого был направлен иск в суд. Она требовала с коуча 1 миллион рублей. Однако на сайте Кировского районного суда города Красноярска указано, что иск оставлен без движения. Оказывается, Станислав вернул клиентке деньги.
- Информация, которую распространяет Галина, - не более, чем вымысел. Это попытка получить внимание к своей персоне на имени других людей. По существу: мы выполнили услуги по договору в полном объеме. Никаких претензий или требований в ходе оказания услуг, в том числе, о возврате, не было. После Галина перестала выходить на связь. Спустя месяц мы получили досудебную претензию, в которой Галина потребовала возврат денежных средств в размере 500 тысяч. Это полная сумма, оплаченная Галиной за услуги. Несмотря на то, что услуги были оказаны в полном объеме, мы решили сделать полный возврат в кратчайший срок. Вся сумма возвращена Галине. За день до направления нам претензии, 29 ноября, Галина подала иск в суд. На что уже 30 ноября получила отказ, - рассказал КП-Новосибирск Станислав. - На мой взгляд — это потребительский экстремизм, чистой воды. Я считаю, что таким образом, Галина пытается получить дополнительную популярность, но делает это за мой счет и вредит моей деловой репутации. И да, я никогда не называл себя учеником Аяза Шабутдинова, так как не являюсь таковым. Я считаю, что это попытка привязаться к громкой ситуации и создать общественное мнение.
Перевод денег Галина подтвердила. Но как говорит ее юрист, Станислав должен еще 500 тысяч.
- В эту сумму входят судебные расходы, компенсация морального вреда, проценты, которые Галина переплатила кредиторам, и неустойка за те дни, пока Станислав не отвечал на претензию, - пояснила КП-Новосибирск Наталья Соломенцева, юрист.
Фото: Арина Магергут
37-летнюю Галину Магергут хорошо знают в Красноярске. Мать двоих детей и модель прославилась после перформанса в поддержку нашумевшего фильма «Барби». Женщина вышла на пикет, а после попала под суд. Ее оштрафовали на 2 тысячи рублей.
- Я работаю директором креативного агентства. Мы помогаем людям красиво и оригинально вести соцсети, - рассказала КП-Новосибирск Галина Магергут. - Летом мне пришло рекламное предложение от Станислава. Обещал за 6 недель помочь раскрутить мои услуги так, что я выйду на доход 1 миллион рублей. Станислав говорил, что он первый ученик Аяза Шабутдинова (еще один коуч, арестованный по подозрению в мошенничестве при продаже своих курсов - Ред.). Я взяла 500 тысяч в кредит. Думала, быстро отобью вложения и погашу долг. Но потом стала понимать, что Станислав вводит меня в заблуждение.
Кто же такой - Станислав Роженьков? «Предприниматель, наставник, основатель консалтинговой компании, основатель онлайн-проектов. Заработал первый миллион долларов в 24 года», - скромно пишет о себе парень.
В соцсетях у него тысячи подписчиков. Там он показывает идеальную жизнь. Дорогая машина, брендовая одежда, жена модельной внешности и сыновья-двойняшки.
- Я повелась на эту картинку, в том числе их счастливой семьи, это усыпило мою бдительность, - признается Галина. - Они обещали мне помочь в раскрутке, а в итоге никакой особой помощи я не увидела. Суть была в том, что нужно было снимать видео и фото, а Станислав должен был придать этому контенту продажный вид. Но он то пропадал, то присылал работу с кучей ошибок. В итоге вообще перестал выходить на связь.
Галина пошла на консультацию к юристу. После этого был направлен иск в суд. Она требовала с коуча 1 миллион рублей. Однако на сайте Кировского районного суда города Красноярска указано, что иск оставлен без движения. Оказывается, Станислав вернул клиентке деньги.
- Информация, которую распространяет Галина, - не более, чем вымысел. Это попытка получить внимание к своей персоне на имени других людей. По существу: мы выполнили услуги по договору в полном объеме. Никаких претензий или требований в ходе оказания услуг, в том числе, о возврате, не было. После Галина перестала выходить на связь. Спустя месяц мы получили досудебную претензию, в которой Галина потребовала возврат денежных средств в размере 500 тысяч. Это полная сумма, оплаченная Галиной за услуги. Несмотря на то, что услуги были оказаны в полном объеме, мы решили сделать полный возврат в кратчайший срок. Вся сумма возвращена Галине. За день до направления нам претензии, 29 ноября, Галина подала иск в суд. На что уже 30 ноября получила отказ, - рассказал КП-Новосибирск Станислав. - На мой взгляд — это потребительский экстремизм, чистой воды. Я считаю, что таким образом, Галина пытается получить дополнительную популярность, но делает это за мой счет и вредит моей деловой репутации. И да, я никогда не называл себя учеником Аяза Шабутдинова, так как не являюсь таковым. Я считаю, что это попытка привязаться к громкой ситуации и создать общественное мнение.
Перевод денег Галина подтвердила. Но как говорит ее юрист, Станислав должен еще 500 тысяч.
- В эту сумму входят судебные расходы, компенсация морального вреда, проценты, которые Галина переплатила кредиторам, и неустойка за те дни, пока Станислав не отвечал на претензию, - пояснила КП-Новосибирск Наталья Соломенцева, юрист.
Фото: Арина Магергут