Общество 15.12.2023 в 13:05

Владимир Путин заявил о продлении субсидирования перелетов на Дальнем Востоке

В Бурятии на сегодняшний день субсидируются практически все межрегиональные и внутрирегиональные воздушные направления
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Владимир Путин заявил о продлении субсидирования перелетов на Дальнем Востоке
Во время прямой линии с гражданами и большой пресс-конференции с представителями СМИ президент России Владимир Путин заявил о продлении плоских авиатарифов и возможности расширения направлений.

«Хорошо бы их расширить. Это тоже вопрос просто бюджетного дополнительного финансирования. Я понимаю, регион колоссальный, он захватывает просто. Дальний Восток – это целый отдельный мир. И там, конечно, на таких больших расстояниях даже внутри перемещаться непросто, я понимаю. Мы посмотрим, хорошо? - ответил Владимир Путин журналисту телерадиокомпании «Колыма плюс» Александру Орлову, который предложил расширить список субсидированных направлений для дальневосточников.

В Бурятии на сегодняшний день субсидируются практически все межрегиональные и внутрирегиональные воздушные направления. Полеты внутри ДФО выполняются авиакомпанией «Аврора», напомнили в пресс-службе правительства Бурятии.

«Будем продолжать поступательно увеличивать количество субсидируемых маршрутов по социально значимым направлениям. Сейчас их 37, уже в ближайшее время добавим еще два: Магадан-Кепервеем и Хабаровск-Амурзет. В этом году Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» перевезет 400 тыс пассажиров. Это на 13% больше, чем в 2022 году, когда услугами авиакомпании воспользовались 355 тыс человек», - прокомментировал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

На сегодняшний день авиакомпания «Аврора» выполняет рейсы из Улан-Удэ в Красноярск, Владивосток, Хабаровск, Хужир (о. Ольхон) и Якутск.

«Благодаря субсидированию этих авиарейсов стоимость билетов стала доступной для большинства жителей нашей республики. Теперь можно чаще видеться с родными и друзьями, путешествовать. На Дальнем Востоке есть, на что посмотреть, и, конечно, расширение маршрутной сети в ДФО улучшит транспортную доступность многих регионов, в том числе и Бурятии», - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

Напомним, что из Улан-Удэ осуществляются субсидированные рейсы.  Их выполняют авиакомпании «ИрАэро» (Благовещенск, Южно-Сахалинск, Иркутск), «Red Wings» (Томск) и «КрасАвиа» (Кызыл, Красноярск-Нижнеангарск-Красноярск-Таксимо).

Кроме того, в 2024 году заработает новый для республики маршрут Улан-Удэ-Горно-Алтайск. Также будет субсидироваться рейс авиакомпании «S7» Улан-Удэ-Иркутск. Субсидируются и внутрирегиональные рейсы: Улан-Удэ-Нижнеангарск, Улан-Удэ-Таксимо. А также – рейсы внутри Баунтовского района.

Фото: «Аврора»
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авиация рейсы субсидии Дальний Восток

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