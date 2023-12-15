Общество 15.12.2023 в 14:31

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков: «Новогодние праздники для нас это рабочий день»

В столице Бурятии  заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
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Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков: «Новогодние праздники для нас это рабочий день»
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков провел сегодня заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, где обсуждался вопрос подготовки объектов жизнеобеспечения города к работе в новогодние праздники, сообщили в городской администрации.

«Наступают праздники для наших горожан. А для нас это – «рабочий день», и не просто рабочий день, а в режиме «повышенной боевой готовности». Я прошу всех руководителей организовать дежурство именно руководящего состава в новогодние праздники. Руководители должны в праздничные дни находится на территории города и быть постоянно на связи. Мы должны быть во всеоружии», - сказал Игорь Шутенков.

Для оперативного устранения возможных технологических аварий на объектах жизнеобеспечения мэр Улан-Удэ поручил создать дополнительные аварийные бригады, а также усилить работу диспетчерских служб и аварийных бригад ресурсоснабжающих организациях.

По информации Комитета городского хозяйства в праздничные дни с 30 декабря по 9 января назначены ответственные дежурные, составлены графики дежурств по Комитету и ресурсоснабжающим организациям, а также районным администрациям.

«Все ресурсоснабжающие предприятия Улан-Удэ в полном объеме оснащены материально-техническими ресурсами, горюче-смазочными материалами, сформирован аварийный запас товарно-материальных ценностей. По мере расходования материалов из аварийного запаса происходит его постоянное пополнение. Автотранспорт и техника подготовлены, определены водители, топливо имеется. Запасы топлива на всех котельных в пределах нормативного. Договоры на поставку топлива поставщиками и ресурсоснабжающими организациями у всех котельных заключены», - отчитался Александр Тюрюханов, заместитель председателя Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ.

Также по распоряжению мэра Улан-Удэ с 30 декабря по 8 января организовано проведение ежедневных утренних штабов по жизнеобеспечению в режиме ВКС.

Особое внимание Игорь Шутенков уделил проведению противопожарных инструктажей в городских школах и садах.  «Их проводить обязательно надо. Проследить, чтобы в каждом учреждении было должностное лицо, которое за это ответственно. Комитету по ЧС - проверить тех лиц, кто проводит инструктажи, оказать здесь помощь», - сказал мэр.

Также Игорь Шутенков поручил проконтролировать соблюдение мер пожарной безопасности при проведении городских мероприятий, посвященных празднованию Нового года в Улан-Удэ.

Фото: ulan-ude-info.ru
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