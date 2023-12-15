Общество 15.12.2023 в 15:16

Игорь Шутенков: «Кубок города Улан-Удэ» вышел на международный уровень

Участвуют команды из Монголии, Китая, Узбекистана, в этом году впервые приедет команда из Беларуси
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Игорь Шутенков: «Кубок города Улан-Удэ» вышел на международный уровень
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков провел совещание по подготовке к 18-му открытому турниру по мини-футболу «Кубок города Улан-Удэ». Соревнования пройдут традиционно в новогодние каникулы – со 4-го по 8-го января, сообщили в городской администрации.

Оргкомитет рассмотрел вопросы по обеспечению общественного порядка, медицинскому сопровождению, питанию и проживанию спортсменов, транспортному обслуживанию, безопасности дорожного движения. Участников и болельщиков ждут красочные церемонии открытия и закрытия, розыгрыш ценных призов.

Игорь Шутенков подчеркнул, что «Кубок города Улан-Удэ» уже давно вышел на международный уровень. В нем участвуют команды из Монголии, Китая, Узбекистана. В этом году впервые приедет команда из Беларуси. Также за звание победителя «Кубка города Улан-Удэ» поборются сильнейшие команды Сибири и Дальнего Востока.

Игры пройдут в залах КСК и ФСК. Вход свободный. Следите за анонсами в специальном тг-канале https://t.me/mf03uuc.

Фото: ulan-ude-info.ru
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