«Водоканал» стал лучшим в конкурсе за здоровый образ жизни

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков вручил награду победителю городского конкурса по внедрению корпоративных программ «Укрепление здоровья на рабочем месте» - МУП «Водоканал». Торжественная церемония награждения состоялась в рамках заседания Координационного совета по созданию единой профилактической среды и формированию здорового образа жизни, в которой приняла участие зампред правительства Бурятии, министр здравоохранения Евгения Лудупова.- Наша основная задача – использовать все имеющиеся ресурсы для увеличения продолжительности жизни нашего населения. В этом году мы во второй раз совместно с Центром общественного здоровья провели конкурс по внедрению корпоративных программ «Укрепление здоровья на рабочем месте». Основная его цель - формирование корпоративной культуры, привлечение к здоровому образу жизни горожан, а главная задача – вовлечь в это движение как можно больше организаций, - отметил мэр Игорь Шутенков.Здоровый образ жизни - одно из важных направлений, которые реализуется в МУП «Водоканал», сообщил его директор Дмитрий Скакалин.- Наш большой коллектив очень дружный и мы работаем в спортивных направлениях, это футбол, волейбол, есть сотрудники, которые занимаются шахматами и шашками. Для наших сотрудников предусмотрен поход в ФСК, позаниматься плаванием. Мы принимаем активное участие в разных конкурсах и мероприятиях, направленных не только на здоровый образ жизни, но и те, что позволяют раскрыть потенциал сотрудников. Мы пропагандируем здоровый образ жизни, - рассказал он.Второе место занял «Центр допризывной подготовки и патриотического воспитания г. Улан-Удэ», где среди сотрудников проводятся физкульт-минутки два раза в день, а также дыхательная гимнастика один раз в неделю.- Участие в конкурсе позволило системно подойти к вопросу сохранения здоровья сотрудников, что также сплотило коллектив вокруг единой цели. На сегодняшний день, от сотрудников поступают предложения по проведению разных активностей в течение рабочего дня и не только, - сказала Людмила Колесникова, методист «Центра допризывной подготовки и патриотического воспитания г. Улан-Удэ».Третье место городского конкурса на лучшую корпоративную программу занял Детский сад №96 «Калинка».Дипломами в номинации «За успехи в реализации корпоративной программы» награждена «Специальная коррекционная общеобразовательная школа №3». «Лучшая пропаганда ЗОЖ» - «Детский сад №3 «Колобок». «За активность, энтузиазм в реализации корпоративной программы» отмечен «Центр раннего развития – детский сад №91. «Лучший руководитель организации, внедряющий корпоративную программу по укреплению здоровья на рабочем месте» - «Детский сад №173 «Росинка», заведующая Подтележникова Татьяна Георгиевна. Диплом «Здоровье людям! Здоровье себе!» вручен «Стоматологической поликлинике №2». «За креативный подход к реализации корпоративной программы» награждено ООО «Сантехмет».В пятерку финалистов вошла Контрольно-счетная палата Улан-Удэ, им вручен диплом в номинации «За решительность и постоянство в укреплении здоровья на рабочем месте среди органов местного самоуправления». Призер городского конкурса 2022 года МБУ «Горсвет» был отмечен дипломом в номинации «Лучшая организация здоровьесберегающей среды для сотрудников».Всего в этом году в конкурсе приняло участие более 80 организаций города.Фото: мэрия Улан-Удэ